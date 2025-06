«Βόλτα» στη Βαρκελώνη για Πιάστρι και ΜcLaren (pics)

Την πέμπτη του φετινή νίκη πανηγύρισε στη Βαρκελώνη ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι, που έκανε… περίπατο στο ισπανικό Grand Prix. Έτσι μεγάλωσε κατά δέκα βαθμούς τη διαφορά του από τον ομόσταβλό του στη McLaren, Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος.

Ο Πιάστρι διατήρησε την πρώτη θέση στην εκκίνηση και στη συνέχεια διαχειρίστηκε εύκολα το προβάδισμά του, παρά το ότι μπήκε και το αυτοκίνητο ασφαλείας προς το τέλος του αγώνα. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λεκλέρκ που δείχνει όλο και καλύτερη εικόνα το τελευταίο διάστημα.

After all that drama… let’s take a look at our top 🔟 in Spain! 🇪🇸⬇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Ces37N1VtF

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025