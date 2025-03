Παναθηναϊκός: Με Πελίστρι και Γεντβάι κόντρα στον Ατρόμητο (pic)

Χωρίς κάποιο απρόοπτο ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League. Μάλιστα ο Ρούι Βιτόρια θα έχει στη διάθεσή του τους Πελίστρι και Γεντβάι ενώ εκτός έμεινε ο Μλαντένοβιτς που είναι τιμωρημένος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρούι Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή, την οποία απαρτίζουν οι: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Σιώπης, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

Η ενημέρωση του ΠΑΟ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Σιώπης, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

Ο Μλαντένοβιτς έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι να εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής λόγω καρτών».

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Our squad list for tomorrow’s game against Atromitos ☘#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #ATRPAO pic.twitter.com/dLLkGZneSb

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 8, 2025