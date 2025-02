Ο ΟΗΕ καταδικάζει σειρά πολύνεκρων επιθέσεων με θύματα δεκάδες άμαχους στο Σουδάν

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε χθες Κυριακή πολύνεκρες επιθέσεις εναντίον αμάχων τις τελευταίες ημέρες στο Σουδάν, χώρα βυθισμένη σε πόλεμο που οδεύει να κλείσει δυο χρόνια, ιδίως τον βομβαρδισμό προχθές Σάββατο εναντίον αγοράς πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους, κατ’ αυτόν (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, πτώματα στοιβαγμένα μετά τον βομβαρδισμό της αγοράς στην Ομντουρμάν).

An attack on an open market in the Sudanese city of Omdurman by a paramilitary group fighting against the country’s military killed some 54 people and wounded many more, health authorities say. https://t.co/vqf1g7h5eI

— CNN Africa (@CNNAfrica) February 1, 2025