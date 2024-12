Παναθηναϊκός: Οι πιθανότεροι αντίπαλοι στα νοκ άουτ και το 43% που μπορεί να τον στείλει στην… Τσέλσι (pics)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (19/12, 22:00), στο ΟΑΚΑ, τη Ντιναμό Μινσκ, στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. H ομάδα του Ρούι Βιτόρια θέλει απόψε τη νίκη για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης και παράλληλα να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη, κάτι που δεν αποκλείεται να τη βοηθήσει στην κλήρωση ενόψει της επόμενης φάσης.

Οι «πράσινοι» πριν την έναρξη της αγωνιστικής βρίσκονται στην 18η θέση, με επτά βαθμούς και -1 στην διαφορά τερμάτων, η τελική κατάταξη ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, τουλάχιστον στις θέσεις που τους ενδιαφέρουν και η γνωστή σελίδα «Football Meets Data» πραγματοποίησε κάποιες προσομοιώσεις και παρουσίασε τις πέντε πιθανότερες αντιπάλους όλων των ομάδων.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός, κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα πάντα με τις προσομοιώσεις της εν λόγω σελίδας, θα αντιμετωπίσει στα νοκ άουτ του Conference League, κατά τη σειρά μία εκ των Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κοπεγχάγης, Ρεάλ Μπέτις, Ομόνοιας, και Πάφου.

📊📈📉 Who is each team’s most likely opponent in UECL KO Playoff (if they qualify for that round)?

The table reports Top 5 opponents that appear most often for each team in our simulations.

Bear in mind that in most cases Top 5 probable opponents cover 30%-50% of overall… pic.twitter.com/bfUNMMHF07

— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 19, 2024