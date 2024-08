Πολλά μέλη της οικολογικής οργάνωσης Extinction Rebellion (XR) δέθηκαν σήμερα σε έναν υδατοφράκτη, παρεμποδίζοντας ένα κρουαζιερόπλοιο να φτάσει στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, μέχρι που απομακρύνθηκαν με την παρέμβαση της αστυνομίας, ανέφερε μία εκπρόσωπος του λιμανιού του Άμστερνταμ.

Το «Serenade of the Seas», ένα γιγαντιαίο κρουαζιερόπλοιο με 1.000 καμπίνες, «μπορεί να συνεχίσει την πορεία του προς το Άμστερνταμ» αφού το μπλόκαραν επί πολλές ώρες οι ακτιβιστές, είπε η Κάρλιν φαν Έσεν.

«Το πετρέλαιο σκοτώνει, σταματήστε τα κρουαζιερόπλοια» είχαν γράψει οι ακτιβιστές στο πανό που κρέμασαν στον υδατοφράκτη, στις πύλες του οποίου δέθηκαν το πρωί, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδονταν απευθείας στο διαδίκτυο.

Λόγω της κατάστασης, διέκοψε τη ρότα του άλλο ένα πλοίο, ένα πετρελαιοφόρο.

