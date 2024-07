Διακοπή πτήσεων και καθυστερήσεις στη Γερμανία - Ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους στους διαδρόμους

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σημειώνονται από το πρωί στο αεροδρόμιο Βόννης – Κολωνίας όπου ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τις παλάμες τους σε έναν από τους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε μέλη της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) σκαρφάλωσαν στις 05:00 (τοπική ώρα) από φράχτη και κατάφεραν να βρεθούν στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, όπου κόλλησαν τις παλάμες τους στην άσφαλτο προκαλώντας διακοπή των πτήσεων.

Η αστυνομία απομάκρυνε τους ακτιβιστές χρησιμοποιώντας ειδικό διαλύτη και οι πτήσεις εκτελούνται και πάλι, το αεροδρόμιο ωστόσο εκτιμά ότι θα υπάρξουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!

‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 24, 2024