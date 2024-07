Ακτιβιστές πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης (24/7) κινητοποιήσεις, που στόχευαν αεροδρόμια στην Ευρώπη, με τις αρχές να προχωρούν στο αεροδρόμιο Χίθροου στη σύλληψη 9 ακτιβιστών της βρετανικής οργάνωσης «Just Stop Oil», η οποία ζητά το τέλος των ορυκτών καυσίμων έως το 2030.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι ακτιβιστές της συνελήφθησαν σε δύο διαφορετικά σημεία σε έναν αυτοκινητόδρομο εκτός του λονδρέζικου αεροδρομίου. Η οργάνωση ανήρτησε στο Χ ένα βίντεο, όπου καταγράφεται η προσαγωγή από την αστυνομία ακτιβιστών με ποδήλατα.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Supporters Arrested at Heathrow Airport

✈️ As the international uprising begins, 7 people have been arrested at 2 locations on the perimeter road around Heathrow.

🛢️ Demand our government Just Stop Oil by 2030 — https://t.co/xAyrqHDJYe pic.twitter.com/pE8oFh2Iee

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 24, 2024