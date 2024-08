SUP YOGA: Για υπέροχο σώμα και όχι μόνο

Το καλοκαίρι μπορεί να γίνει η αφορμή για να φροντίσετε το σώμα και την υγεία σας αλλά και να περάσετε καλά. Ταξιδέψτε στους πιο όμορφους προορισμούς της Ελλάδας και τολμήστε να ασκηθείτε διαφορετικά, δοκιμάζοντας νέους τρόπους άσκησης. Οι ονειρικές παραλίες της Ελλάδας σβήνουν όλες τις έγνοιες, ενώ οι ατμοσφαιρικές λίμνες αποφορτίζουν το σώμα και το μυαλό. Σε ένα μοναδικά γοητευτικό καλοκαιρινό σκηνικό, φανταστείτε να σηκώνεστε από την ξαπλώστρα ή το ταξιδιωτικό καρεκλάκι σας, ν’ αρπάζετε μια σανίδα SUP και να κάνετε τον αγαπημένο σας κάτω σκύλο ή μια ροή χαιρετισμών στον ήλιο και πολεμιστές.

Η γιόγκα μπορεί να σας ακολουθήσει άνετα και στο νερό, προκαλώντας τις δεξιότητες και τη δύναμή σας. Αν αγαπάτε τη γιόγκα, ήρθε η ώρα να λατρέψετε και το SUP yoga.

Η εμπειρία της SUP yoga

Το SUP yoga είναι ό,τι ακριβώς μια πρακτική κλασικής γιόγκα, μόνο που το στρωματάκι σας είναι η σανίδα και το πάτωμα είναι το νερό. Η Μιχαέλα Νιώτη, όμως, πιστοποιημένη SUP yoga instructor, γνωρίζει καλύτερα. «Το Stand Up Paddleboarding (SUP), το να κάνεις, δηλαδή, κουπί όρθιος πάνω σε μια σανίδα, είναι αρκετά διασκεδαστικό. Όταν συνδυάζεται με μια άλλη πρακτική, και δη με τη γιόγκα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό».

Οφέλη

Για τη Μιχαέλα Νιώτη, το SUP yoga παντρεύει τα πλεονεκτήματα του SUP με αυτά της γιόγκα. Βελτιώνει την κιναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα του ατόμου να συντονίσει την κίνηση του σώματός του, αντιλαμβανόμενο τη θέση του στο χώρο. Ο αναβάτης βρίσκεται πάνω σε ένα μη σταθερό υπόβαθρο, το νερό, συνεπώς απαιτούνται περισσότερη εστίαση και συγκέντρωση του νου για να επιτευχθεί η ισορροπία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τάχιστη ενδυνάμωση του σώματος.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται η ευλυγισία και η αναπνοή, όπως και στις κλασικές πρακτικές. Επιπλέον, παρατηρείται τεράστια θετική επίδραση σε νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο, διότι η πρακτική γίνεται μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, μακριά από οποιοδήποτε περιοριστικό κτίριο και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Φανταστείτε να εκτελείτε έναν κάτω σκύλο, μια κόμπρα ή ένα χαιρετισμό στον ήλιο πάνω στο νερό. Αποτελεί πρόκληση.

Σε ποιους απευθύνεται

Οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκινήσει SUP yoga. Η Μιχαέλα Νιώτη επισημαίνει: «Θα πρέπει πρώτα να μάθετε τις βασικές αρχές του SUP, δηλαδή να εξοικειωθείτε με το να στέκεστε πάνω στη σανίδα στο νερό, να μεταφέρεστε από την καθιστή στην όρθια θέση, να διαμοιράζετε το βάρος σας στη σανίδα, να γνωρίζετε πώς να πέφτετε με ασφάλεια στο νερό και να επιστρέφετε στη σανίδα. Και ακολουθεί η πρόκληση της βινιάσα».

Ασφάλεια

Προφανώς οι ασκούμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν κολύμπι και όσα προαναφέραμε. Ο instructor θα πρέπει να έχει συμβουλευτεί τα δελτία καιρού και να γνωρίζει τη θάλασσα στην οποία θα κάνει την πρακτική, το κύμα, το βάθος και τα ρεύματα. Όλοι απαιτείται να είναι καλά ενυδατωμένοι, να έχουν αντηλιακή προστασία και καπέλο, να μην έχουν φάει τουλάχιστον τρεις ώρες πριν και να κάνουν συχνά βουτιές στο νερό.

Πού θα κάνετε SUP yoga

Τα καλύτερα μέρη είναι όσα διαθέτουν ατάραχα νερά, όπως οι μικροί κόλποι. Προτιμήστε την Ελαφόνησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και την Ικαρία. Στην Αττική, οι παραλίες της Βουλιαγμένης, της Βάρκιζας και της Λούτσας είναι ιδανικές για SUP yoga.

Τι κερδίζετε κάνοντας σπορ στο νερό

Σύμφωνα με τους επιστήμονες στο Universitat Autònoma de Barcelona αλλά και τους λάτρεις τους, τα υδάτινα σπορ προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για το νου και το σώμα, βελτιώνοντας την υγεία του οργανισμού συνολικά. Εμπιστευτείτε το νερό και τις δυνάμεις σας, και ανταποδοτικά θα λάβετε ψυχική ευεξία, ενδυνάμωση, τόνωση, καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και κοινωνική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, οι καταπραϋντικές ιδιότητες του νερού θα αυξήσουν τα επίπεδα της ενέργειάς σας ενώ η έντονη άσκηση και η προσπάθεια να κρατηθείτε στην επιφάνεια και να διατηρήσετε την ισορροπία σας θα οδηγήσουν στην έκκριση αδρεναλίνης, σεροτονίνης και ντοπαμίνης που μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο θετική στάση για τη ζωή και μια πιο αισιόδοξη αντίληψη για τον κόσμο γύρω σας.

πηγή: vita.gr