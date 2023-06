Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους μαχητές του, οι οποίοι κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, να επιστρέψουν στις βάσεις τους ώστε να αποφευχθεί η αιματοχυσία.

Nωρίτερα, το γραφείο του Λευκορώσου προέδρου, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ανακοίνωσε ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν συμφώνησε σε αποκλιμάκωση της κατάστασης, με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας να μετατρέπεται σε «Από Μηχανής Θεό».

21:02 Ζελένσκι σε Πούτιν: Απόλυτο χάος στη Ρωσία, αποσύρετε τα στρατεύματά σας από την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στη Ρωσία μετά το κάλεσμα Πριγκόζιν σε εξέγερση, αποκάλυψε το απόλυτο χάος που επικρατεί στη χώρα.

«Σήμερα, ο πλανήτης μπορεί να δει ότι οι ηγέτες της Ρωσίας δεν ελέγχουν τίποτα. Απολύτως τίποτα. [Επικρατεί] μόνο το απόλυτο χάος [και η] απουσία οποιασδήποτε προβλεψιμότητας», ανέφερε στο βραδινό του διάγγελμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ουκρανοί δεν θα παραμένουν σιωπηλοί και αδρανείς και πως «η ασφάλεια του ανατολικού τμήματος της Ευρώπης εξαρτάται πλήρως από την άμυνά μας».

Απευθυνόμενος μάλιστα στον Πούτιν και μιλώντας του στα ρωσικά, ο Ζελένσκι είπε το εξής: «Οσο περισσότερο παραμένουν τα στρατεύματά σου σε ουκρανικό έδαφος, τόσο μεγαλύτερη καταστροφή θα προκαλέσουν στη Ρωσία».

20:54 Η δήλωση του Πριγκόζιν

«Ήθελαν να διαλύσουν την Wagner. Κάναμε από τις 23 Ιουνίου την πορεία δικαιοσύνης. Σε μία μέρα φτάσαμε 200 χλμ. από τη Μόσχα. Σ’ αυτό το διάστημα δεν χύσαμε ούτε μία σταγόνα αίμα των μαχητών μας. Τώρα όμως έφτασε η ώρα που μπορεί να χυθεί αίμα. Συνειδητοποιώντας ότι αίμα θα χυθεί σε μία από τις δύο πλευρές παίρνουμε την αντίπαλη κατεύθυνση προς το πεδίο σύμφωνα με το σχέδιο» είπε, μεταξύ άλλων ο Πριγκόζιν.

🇷🇺 | URGENTE: Golpe de Estado na Rússia É decretada LEI MARCIAL por Moscou “Agora é o momento em que o sangue pode ser derramado. Portanto, assumindo total responsabilidade pelo derramamento de sangue russo, de um dos lados, posicionamos nossas colunas e partimos na direção… pic.twitter.com/1eSUF33y68 — Daniel Vitor (@DanVitorPH) June 24, 2023

20:44 Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες.

20:34 Σταματάει η επέλαση της Wagner, ανακοίνωσε ο Πριγκόζιν σύμφωνα με το RT

«Γυρίζουμε πίσω. Δεν θα μπούμε στη Μόσχα προκειμένου να αποφευχθεί το αιματοκύλισμα» ανακοίνωσε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετά από συμφωνία που είχε με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

20:28 Οχυρώνεται η Μόσχα

Το MEGA και ο απεσταλμένος του, Δημήτρης Λιάτσος, βρέθηκαν έξω από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και κατέγραψαν τις εξελίξεις, καθώς οι μαχητές της ομάδας Βάγκνερ προελαύνουν προς τη Μόσχα.

Η Μόσχα οχυρώνεται και δημόσια κτίρια εκκενώνονται, ενώ αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δημόσιες εκδηλώσεις σημείωσε ο δημοσιογράφος του MEGA, υπογραμμίζοντας ότι οι Τσετσένοι του Ραμζάν Καντίροφ τάχθηκαν στο πλευρό του Πούτιν και πορεύονται προς το Ροστόφ για να σταματήσουν τους μισθοφόρους της ομάδας Βάγκνερ.

20:27 «Αλλά δεν είμαστε πανικοβλημένοι» λέει το ΝΑΤΟ

Η κατάσταση είναι ασταθής, είπε ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος από χώρα του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ παρακολουθούν στενά τα γεγονότα, ειδικά για τις εξελίξεις που κινδυνεύουν να κλιμακωθούν σε ένα κράτος με πυρηνικά όπλα.

«Δεν υπάρχουν δραστικές ενέργειες εδώ» είπε ο αξιωματούχος. «Δεν υποτιμούμε αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είμαστε πανικοβλημένοι».

20:25 «Συμφωνία Λουκασένκο με Πριγκόζιν – Σταματά η προέλαση της Wagner»

Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο μετά από συνεννόηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε με τον επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν για αποκλιμάκωση της κατάστασης ώστε να σταματήσει την ανταρσία, υποσχόμενος εγγυήσεις ασφάλειας από τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο για τους μισθοφόρους της οργάνωσης.

20:22 Επιστρέφουν άρον άρον ρωσικές μονάδες από την Ουκρανία

Ρωσικές μονάδες εγκαταλείπουν την Ουκρανία και επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους προκειμένου να αποτρέψουν την προέλαση του Πριγκόζιν προς τη Μόσχα. Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης: «Ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρονται από την Ουκρανία και επιστρέφουν στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την προέλαση του Wagner».

BREAKING: Some Russian units are pulling out of Ukraine and are returning to Russia in an effort to stop the advance of the Wagner Group — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

20:04 «Δεν θα επιτρέψουμε μια ανταρσία να γίνει σε πραξικόπημα» λέει ο Μεντβέντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει μια ανταρσία υπό τον αρχηγό των μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν να μετατραπεί σε πραξικόπημα ή σε παγκόσμια κρίση, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι ολόκληρος ο κόσμος θα μπορούσε να βρεθεί στο χείλος της καταστροφής εάν τα ρωσικά πυρηνικά όπλα έπεφταν στα χέρια «ληστών».

19:30 Το προεδρικό αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ

Ο ιστότοπος Vaznie Istorii επικαλούμενος το Flightradar, έγραψε ότι το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν απογειώθηκε από τη Μόσχα με κατεύθυνση την Αγία Πετρούπολη και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

«Ο προορισμός της πτήσης δεν έχει διευκρινιστεί, εξαφανίστηκε από το σύστημα εντοπισμού κοντά στην περιοχή Τβερ. Μια από τις κατοικίες του Πούτιν βρίσκεται στην περιοχή του Τβερ», γράφει ο ιστότοπος.

19:01 Σε κατάσταση συναγερμού η Μόσχα

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ζήτησε από τους πολίτες να απόσχουν από μετακινήσεις ή ταξίδια στην πόλη όσο το δυνατόν περισσότερο, δεδομένης της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που έχει ανακοινωθεί μετά την ανταρσία της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν εναντίον του Κρεμλίνου, ενώ παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη».

Προειδοποίησε επίσης τους Μοσχοβίτες ότι η κυκλοφορία μπορεί να αποκλειστεί σε ορισμένους δρόμους και σε ορισμένες συνοικίες.

18:55 Μπορούν να εκμεταλλευτούν τη κατάσταση οι Ουκρανοί;

Ανεξαρτήτως των συνεπειών που θα έχει η ανταρσία του ηγέτη των μισθοφόρων της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, για τον ίδιο, το βασικότερο ίσως ερώτημα είναι εάν θα μπορέσουν οι Ουκρανοί να εκμεταλλευτούν στρατιωτικά τις άσχημες εξελίξεις στο αντίπαλο στρατόπεδο.

18:35 Στα 400 χιλιόμετρα από τη Μόσχα οι μαχητές του Πριγκόζιν (βίντεο)

Μέλη της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν εισήλθαν στη ρωσική περιφέρεια Λιπέτσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, επιβεβαιώνοντας την προώθηση των μισθοφόρων της οργάνωσης προς την πρωτεύουσα της Ρωσίας.

A Wagner convoy moving towards #Moscow along the M4 highway in #Lipetsk Oblast; a T-90S, BMP-2 IFV, and a number of transport/logistics/fuel vehicles seen. Observe the LNR number plates like those in Rostov. pic.twitter.com/o2H76iAeMf — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 24, 2023

18:32 Sold out οι πτήσεις από Μόσχα – Οι αναφορές για φυγή του Πούτιν και το κλείσιμο συνόρων

Τεταμένο είναι το κλίμα στη Ρωσία μετά την εξέγερση της μισθοφορικής ομάδας Wagner. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι τιμές των εισιτηρίων για τις χώρες όπου οι Ρώσοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα, όπως Κωνσταντινούπολη, η Αστάνα στο Καζακστάν, η Τιφλίδα της Γεωργίας και το Γερεβάν της Αρμενίας, οι οποίες έφτασαν στα ύψη σήμερα, γεγονός που αναπαριστά τον φόβο των κατοίκων.

Την ίδια ώρα ο Guardian μεταδίδει ότι τα εισιτήρια για τις πτήσεις από τη Μόσχα φέρεται να έχουν εξαντληθεί καθώς πλησιάζει η ομάδα των μισθοφόρων στην πόλη. Το Der Spiegel ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια για απευθείας συνδέσεις από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα, την Αστάνα και την Κωνσταντινούπολη.

17:13 Υπουργείο Εξωτερικών: Σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στην Ρωσία

To ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Ρωσία, λαμβάνοντας συνεχή ενημέρωση για τις εκεί εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

To Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Ελληνικές Διπλωματικές & Προξενικές Αρχές στη Ρωσική Ομοσπονδία λαμβάνοντας συνεχή ενημέρωση για τις εκεί εξελίξεις https://t.co/wm4jLvXP1v — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 24, 2023

16:35 Στρατιωτικό νόμο στα σύνορα με την Ουκρανία κήρυξε ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την ανταρσία της Wagner, υπέγραψε νόμο που προβλέπει την κράτηση για 30 ημέρες για την παραβίαση του στρατιωτικού νόμου σε μέρη όπου έχει επιβληθεί, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

15:48 Οι Ρώσοι οργανώνουν θέση μάχης στα νοτιοδυτικά της Μόσχας – Παραμένει στο Κρεμλίνο ο Πούτιν

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Ρωσία, ανάμεσα στη Wagner και το Κρεμλίνο, με σκληρές μάχες να διεξάγονται στη ρωσική πόλη Βορονέζ, όπου οι μισθοφόροι του Γεβγκένι Πριγκόζιν, φαίνεται να ελέγχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν σήμερα μία θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα “Vedomosti”.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

Trenches are being dug in Moscow and bridges are being mined. pic.twitter.com/xuP3TtFPdr — Clash Report (@clashreport) June 24, 2023

15:33 Γεβγκένι Πριγκόζιν: «Είστε γέρικοι κλόουν – Να βάλουμε τέλος στο αίσχος της χώρας που ζούμε»

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τι συνέβη τις πρώτες ώρες μετά που μπήκε η Wagner στη Ροστόφ, με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν να απευθύνεται με σκληρές εκφράσεις στον υφυπουργό Άμυνας της Ρωσίας Γιούνους – Μπεκ Γιεβκούροφ και τον υπαρχηγό του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στην έδρα της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες και στο βίντεο, ο ιδρυτής της Wagner κάθεται ανάμεσα στους δύο αξιωματούχους, ενώ τους επιπλήττει για όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και αναφέρεται στην καταγγελλόμενη επίθεση σε στρατόπεδο της μισθοφορικής οργάνωσης.

15:13 Γιατί ο Πριγκόζιν στοχοποίησε το Ροστόφ – Η στρατηγική σημασία της πόλης

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Ρωσία, μετά την αλλαγή στάσης της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

Ο ιδρυτής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν διαβεβαίωσε σήμερα πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Μετά από μια νύχτα σύγχυσης και χάους, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είπε ότι βρίσκεται μέσα στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ-ον-Ντον και ότι οι μαχητές του έχουν αποκτήσει τον έλεγχο των στρατιωτικών τοποθεσιών της πόλης. Η Μόσχα τον κατηγορεί για ανταρσία και απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ ετοιμάζεται για σύγκρουση με τις δυνάμεις της Wagner.

Ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στη Ροστόφ μία στρατηγικής σημασίας πόλη στη βορειοανατολική άκρη της Μαύρης Θάλασσας, στην Αζοφική Θάλασσα, στις εκβολές του ποταμού Ντον, είναι δύσκολη.

15:01 Ουκρανία προς διεθνή κοινότητα: Εγκαταλείψτε την «εσφαλμένη ουδετερότητα» απέναντι στη Ρωσία

Ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα παρότρυνε σήμερα τη διεθνή κοινότητα “να εγκαταλείψει την εσφαλμένη ουδετερότητα” απέναντι στη Ρωσία και να παρέχουν στο Κίεβο όλα τα όπλα που είναι απαραίτητα για την εκδίωξη των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την ουκρανική επικράτεια.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε δηλώσεις σχετικά με την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, υπεύθυνου της μισθοφορικής εταιρίας Wagner κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2023

14:46 Οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας για την ανταρσία της Wagner

Σε αναβρασμό βρίσκεται η διεθνής κοινότητα με τις εξελίξεις στη Ρωσία κι ενώ όσο περνάει η ώρα οι αναφορές κάνουν λόγο για κλιμάκωση των συρράξεων μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων και αυτών της ομάδας Wagner.

14:39 Ανεστάλη η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα – Να μείνουν στα σπίτια τους καλούνται οι κάτοικοι στη Λίπετσκ

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, ανεστάλη προσωρινά σήμερα εν εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από τη Wagner, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ότι δεν έχουν τεθεί περιορισμοί για τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

13:46 «Δεν παραδινόμαστε» λέει ο Πριγκόζιν

Σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram ο Γεβγκένι Πριγκόζιν απάντησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν που προχώρησε νωρίτερα σε διάγγελμα.

«Σχετικά με την προδοσία της πατρίδας, ο πρόεδρος έκανε μεγάλο λάθος. Είμαστε πατριώτες. Πολεμήσαμε και πολεμάμε και τώρα.

Και κανείς δεν πρόκειται – όπως απαιτεί ο πρόεδρος, η FSB (υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας) ή οποιοσδήποτε άλλος – να παραδεχτεί την ενοχή μας.

Επειδή δεν θέλουμε η χώρα μας να ζει πια μέσα στη διαφθορά, το ψέμα και τη γραφειοκρατία», είπε ο ιδρυτής της Wagner.

12:22 Ο Πούτιν στέλνει τους Τσετσένους του Καντίροφ να «καταστείλουν την εξέγερση»

Όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ραμζάν Καντίροφ χαρακτήρισε ως «πισώπλατη μαχαιριά» την ανταρσία της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν και δήλωσε ότι οι δυνάμεις των Τσετσένων μαχητών έχουν ήδη ξεκινήσει για να πάνε στις περιοχές όπου βρίσκονται αυτές της Wagner.

Ο Καντίροφ έκανε έκκληση στους «μαχητές» να μην «υποκύψουν σε προκλήσεις» – αν και δεν ήταν σαφές αν μιλούσε για μισθοφόρους της Wagner, για Ρώσους στρατιώτες ή και για τα δύο, όπως σημειώνει το Sky News.

Chechen fighters «are already on their way to the tension zones»- Kadyrov Kadyrov called the actions of the Wagner PMC a military rebellion and promised that it will be suppressed. «If tough measures have to be taken to do this, we are ready!» – Kadyrov wrote. pic.twitter.com/V1LuMI2liy — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

12:19 Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Λουκασένκο για την κατάσταση στη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε σήμερα τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκασένκο για την κατάσταση στη Ρωσία, σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της λευκορωσικής προεδρίας στο Telegram.

«Ο Ρώσος πρόεδρος τηλεφώνησε το πρωί στον Λευκορώσο πρόεδρο» για να τον ενημερώσει «για την κατάσταση στη Ρωσία», μετέδωσε παράλληλα το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του Λουκασένκο.

12:15 «Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο στη Ρωσία»

Ως «πισώπλατη μαχαιριά» χαρακτήρισε την ανταρσία της Wagner ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο διάγγελμά του, σημειώνοντας ότι η αντίδραση της Ρωσίας θα είναι σκληρή.

Ωστόσο, η Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν απάντησε με μήνυμά της σε έναν από τους πιο δημοφιλείς λογαριασμούς της στο Telegram αναφέροντας ότι «ο Πούτιν έκανε τη λάθος επιλογή» και ότι «σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο».

Wow, popular Wagner account says Putin made a wrong choice and soon Russia will have a new president pic.twitter.com/ISiSWWflT6 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 24, 2023

11:44 Να συσπειρωθούν γύρω από τον Πούτιν, ζητάει από τους Ρώσους η Μαρία Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την, όπως την χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος, «ένοπλη ανταρσία» της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα «θανάσιμη απειλή», μιλώντας για κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου» στη Ρωσία, την «ένοπλη ανταρσία» του ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος εξεγέρθηκε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ιεραρχίας.

10:07 Διάγγελμα Πούτιν: «Οι προδότες θα τιμωρηθούν»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απευθύνθηκε με διάγγελμά του στον λαό της χώρας του μετά την εξέγερση του Γεβγκένι Πριγκόζιν και της μισθοφορικής ομάδας του, της Wagner.

Ο πρώην συνεργάτης του Πούτιν ζητάει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ στη Ροστόφ και προειδοποιεί ότι διαφορετικά θα προχωρήσει προς τη Μόσχα.

05:03 Ροστόφ: «Μείνετε στα σπίτια σας» – Η Βάγκνερ φέρεται να κατέρριψε ρωσικό ελικόπτερο

Ο περιφερειάρχης στη Ροστόφ της Ρωσίας (νότια), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, κάλεσε τους κατοίκους τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να «μείνουν στο σπίτι», καθώς ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, ο οποίος στασίασε εναντίον του γενικού επιτελείου, ανέφερε πως άνδρες του έχουν πλέον καταφθάσει εκεί.

«Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Ζητώ απ’ όλους να παραμείνουν ήρεμοι και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο αν είναι απόλυτα αναγκαίο», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram λίγο πριν τις 04:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ανέφερε πως οι δυνάμεις του πέρασαν από την Ουκρανία στο έδαφος της Ρωσίας, στην περιφέρεια Ροστόφ. Ο περιφερειάρχης Γκόλουμπεφ δεν διευκρίνισε αν πράγματι ο κ. Πριγκόζιν και οι μισθοφόροι του βρίσκονται στη Ροστόφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ ανακοίνωσε επίσης πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

03:45 «Θα κινηθώ προς τη Μόσχα» φέρεται να είπε ο Πριγκόζιν

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μεταδίδει: «Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν γνωρίζει την κατάσταση που εκτυλίσσεται γύρω από τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον ιδρυτή της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, και λαμβάνονται τ’ απαραίτητα μέτρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, τεθωρακισμένα οχήματα φαίνονται σε δρόμο της νότιας ρωσικής πόλης Ροστόφ επί του Ντον).

01:57 «Πραξικόπημα» από Πριγκόζιν – Στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους βγάζει ο Πούτιν

Τεταμένο το κλίμα στη Ρωσία μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, που κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό για επίθεση στην ομάδα του κάλεσε σε εξέγερση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα» τονίζει το Κρεμλίνο με το στρατό και οχήματα να προστατεύουν κυβερνητικά κτίρια.

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κινήθηκαν γρήγορα εναντίον του επικεφαλής της Wagner, καταγγέλλοντας τον Γεβγκένι Πριγκόζιν για «προδοσία», διατάσσοντας ποινική έρευνα σε βάρος τους και διατάσσοντας τους μισθοφόρους της παραστρατιωτικής ομάδας να τον συλλάβουν.

Από την πλευρά του ο Πριγκόζιν φέρεται να ισχυρίστηκε σε νέο ηχητικό μήνυμα στο Telegram ότι οι μισθοφόροι της Wagner πέρασαν τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ανέφερε το Ροστόφ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Ρωσία κοντά στη μεθόριο. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν σταλεί για να τους σταματήσουν εκεί τους άφησαν να περάσουν.