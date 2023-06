Ο ιστότοπος Vaznie Istorii επικαλούμενος το Flightradar, έγραψε ότι το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν απογειώθηκε από τη Μόσχα με κατεύθυνση την Αγία Πετρούπολη και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

«Ο προορισμός της πτήσης δεν έχει διευκρινιστεί, εξαφανίστηκε από το σύστημα εντοπισμού κοντά στην περιοχή Τβερ. Μια από τις κατοικίες του Πούτιν βρίσκεται στην περιοχή του Τβερ», γράφει ο ιστότοπος.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Vazhniye Istorii (Σημαντικές Ιστορίες), πολιτικοί και ολιγάρχες φεύγουν από τη Μόσχα με ιδιωτικά αεροπλάνα. Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος τύπου Bombardier BD-700 του στενού συνεργάτη του Πούτιν, Αρκάντι Ρότενμπεργκ, απογειώθηκε από τη Μόσχα στις 11:30 τοπική ώρα και προσγειώθηκε στο Μπακού, ανέφερε το κανάλι Telegram.

Επιπλέον, ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντένις Μαντούροφ φέρεται να αναχώρησε από τη Μόσχα και το αεροπλάνο του να προσγειώθηκε στην Τουρκία.

Επιπλέον, το τζετ του ολιγάρχη Βλαντίμιρ Ποτάνιν αναμένεται επίσης να αναχωρήσει από τη Μόσχα, αναφέρει ο ιστότοπος

FLEE! THE SHIP IS SINKING!

Russian oligarchs & politicians are leaving Moscow en masse on private jets, some have already landed outside of 🇷🇺.

⚡The business jet of oligarch Arkady Rotenberg, who is very close to Putin, left Moscow at 11:30 am and landed in Baku 🇦🇿 at 15:04.… pic.twitter.com/tT4O5oCVzW

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 24, 2023