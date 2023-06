Προς αποκλιμάκωση οδεύει η ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner καθώς ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο συμφώνησε με τον επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης για να σταματήσει η ανταρσία που είχε ξεκινήσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Λευκορωσίας δόθηκαν εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές της Wanger. Μάλιστα ο ίδιος ο Πριγκόζιν με ένα λιτό ηχητικό μήνυμα προς τους μισθοφόρους του έδωσε εντολή για οπισθοχώρηση για να αποφευχθεί το αιματοκύλισμα.

«Ήθελαν να διαλύσουν τη Wagner Ξεκινήσαμε στις 23 Ιουνίου την προέλαση της Δικαιοσύνης. Σε 24 ώρες φτάσαμε 200 χλμ. από τη Μόσχα. Όλη αυτή την περίοδο δεν χύθηκε ούτε μία σταγόνα αίματος των μαχητών μας. Τώρα είναι η στιγμή που θα χυθεί αίμα, οπότε με όλη το αίσθημα ευθύνης, οπότε παίρνουμε τα στρατεύματά μας και αποχωρούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τις εγκαταστάσεις της Wagner σύμφωνα με το σχέδιο».

Νωρίτερα όπως είχε γίνει γνωστό από ανακοίνωση που εκδόθηκε από το κανάλι στο Telegram της προεδρίας της Λευκορωσίας ο Αλεξάντερ Λουκασένκο μετά από συνεννόηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε με τον επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν για αποκλιμάκωση της κατάστασης ώστε να σταματήσει την ανταρσία, υποσχόμενος εγγυήσεις ασφάλειας από τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο για τους μισθοφόρους της οργάνωσης.

«Σήμερα το πρωί, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Λευκορώσο ομόλογό του για την κατάσταση στη νότια Ρωσία και τη μισθοφορική οργάνωση Wagner. Οι δύο ηγέτες συμφωνήσαν για κοινές ενέργειες.

Ως επακόλουθο της συμφωνίας ο πρόεδρος της Λευκορωσίας ανέλαβε να περιορίσει την κατάσταση μέσω των δικών του ιδιωτικών καναλιών, αλλά και σε συμφωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας να έχει συνομιλίες με τον επικεφαλής της Wagner, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε όλη τη διάρκεια της μέρας.

Ως αποτέλεσμα κατέληξαν σε συμφωνία ότι είναι απαράδεκτο να υπάρξει αιματοκύλισμα στο ρωσικό έδαφος. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο να σταματήσει την κίνηση του ένοπλου προσωπικού της Wagner στη ρωσική επικράτεια και να αναλάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εντελώς αποδεκτή λύση για επίλυση της κατάστασης στο τραπέζι με εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές της Wagner».

