Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ζήτησε από τους πολίτες να απόσχουν από μετακινήσεις ή ταξίδια στην πόλη όσο το δυνατόν περισσότερο, δεδομένης της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που έχει ανακοινωθεί μετά την ανταρσία της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν εναντίον του Κρεμλίνου, ενώ παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη».

Προειδοποίησε επίσης τους Μοσχοβίτες ότι η κυκλοφορία μπορεί να αποκλειστεί σε ορισμένους δρόμους και σε ορισμένες συνοικίες.

Ο Σομπιάνιν δήλωσε επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση, ότι η Δευτέρα θα είναι μη εργάσιμη ημέρα – με ορισμένες εξαιρέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του δήμου – προκειμένου «να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι».

Ο δήμαρχος εξέδωσε την ανακοίνωση αυτή, καθώς οι στασιαστές μισθοφόροι της Wagner φαίνεται πως συνεχίζουν να προωθούνται προς τη Μόσχα από τη νότια Ρωσία.

Μέλη της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν εισήλθαν στη ρωσική περιφέρεια Λιπέτσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, επιβεβαιώνοντας την προώθηση των μισθοφόρων της οργάνωσης προς την πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Μαχητές της Wagner «κινούνται εντός των εδαφών της περιφέρειας Λιπέτσκ», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ.

«Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και οι αρχές (…) λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια του πληθυσμού. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε.

A Wagner convoy moving towards #Moscow along the M4 highway in #Lipetsk Oblast; a T-90S, BMP-2 IFV, and a number of transport/logistics/fuel vehicles seen.

Observe the LNR number plates like those in Rostov. pic.twitter.com/o2H76iAeMf

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 24, 2023