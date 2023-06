Ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα παρότρυνε σήμερα τη διεθνή κοινότητα “να εγκαταλείψει την εσφαλμένη ουδετερότητα” απέναντι στη Ρωσία και να παρέχουν στο Κίεβο όλα τα όπλα που είναι απαραίτητα για την εκδίωξη των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την ουκρανική επικράτεια.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε δηλώσεις σχετικά με την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, υπεύθυνου της μισθοφορικής εταιρίας Wagner κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

“Αυτοί που δήλωναν ότι η Ρωσία ήταν πολύ δυνατή για χάσει: κοιτάξτε τώρα”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του ο Κουλέμπα.

“Είναι καιρός να εγκαταλείψετε τη λανθασμένη στάση ουδετερότητας και τον φόβο της κλιμάκωσης. Δώστε στην Ουκρανία όλα τα όπλα που χρειάζεται, ξεχάστε τη φιλία ή τις δουλειές σε σχέση με τη Ρωσία”.

“Είναι καιρός να τελειώνουμε με το κακό, το οποίο απεχθάνονται όλοι, αλλά και το φόβο να στραφούν εναντίον του”.

