Ως «πισώπλατη μαχαιριά» χαρακτήρισε την ανταρσία της Wagner ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο διάγγελμά του, σημειώνοντας ότι η αντίδραση της Ρωσίας θα είναι σκληρή.

Ωστόσο, η Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν απάντησε με μήνυμά της σε έναν από τους πιο δημοφιλείς λογαριασμούς της στο Telegram αναφέροντας ότι «ο Πούτιν έκανε τη λάθος επιλογή» και ότι «σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο».

Wow, popular Wagner account says Putin made a wrong choice and soon Russia will have a new president pic.twitter.com/ISiSWWflT6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 24, 2023