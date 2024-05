Άσθμα: Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο;

Έχετε παρατηρήσει ότι συμπτώματά σας (δύσπνοια, βήχας, συριγμός, θωρακικό άλγος) βελτιώνονται τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές, αλλά και σε κάθε περίπτωση που απομακρύνεστε από τον εργασιακό σας χώρο; Τότε μπορεί να πάσχετε από το λεγόμενο επαγγελματικό άσθμα.

Το άσθμα είναι αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονής των αεραγωγών η οποία στη συνέχεια επιφέρει αυξημένη ικανότητα συστολής των λείων μυών. Αυτός ο παράγοντας, σε συνδυασμό με άλλους, επιφέρει εξάρσεις στένωσης αεραγωγών και τα κλασικά συμπτώματα αναπνευστικού συριγμού.

Το άσθμα, όπως και πολλές άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, μπορεί να προκληθεί ή να επιδεινωθεί από παράγοντες στον εργασιακό χώρο. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό The Brazilian Journal of Pulmonology and international databases εκτιμά ότι το 16% των ατόμων που ανέπτυξαν άσθμα ως ενήλικες έχουν επαγγελματικό άσθμα, ενώ ο επιπολασμός του άσθματος που επιδεινώνεται από τις εργασιακές συνθήκες ανέρχεται στο 21,5%.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από εργασιακό άσθμα

Μερικά παραδείγματα επαγγελμάτων που σχετίζονται με επαγγελματικό άσθμα:

Κομμωτές

Εργαζόμενοι με ζώα, π.χ. κτηνίατροι

Αρτοποιοί

Καθαριστές

Εργαζόμενοι στη φαρμακοβιομηχανία και επαγγελματίες υγείας

Επιπλοποιοί και ταπητουργοί

Επισκευαστές αυτοκινήτων και επαγγελματίες που κάνουν χρήση συγκολλητικών ουσιών

Επαγγελματίες παραγωγής τροφίμων

Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 200 ουσίες στον εργασιακό χώρο που μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν το άσθμα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο International Archives of Occupational and Environmental Healthοι οι κομμωτές έχουν 20 φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών συμπτωμάτων από την έκθεση σε χημικές ενώσεις που ονομάζονται «persulfates», οι οποίες είναι υπεύθυνες για πολλές περιπτώσεις άσθματος και ρινίτιδας.

Η ρινίτιδα είναι φλεγμονή της μύτης – τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συμφόρηση, φτέρνισμα, καταρροή και φαγούρα. Αρκετές φορές, προ της εκδήλωσης των συμπτωμάτων του άσθματος παρουσιάζονται συμπτώματα ρινίτιδας.

Μερικοί κοινοί ερεθιστικοί παράγοντες που μπορεί να βρίσκονται στον χώρο εργασίας σας είναι φαρμακευτικές ουσίες, άλευρα, πούπουλα και τρίχωμα ζώων, απολυμαντικά και διαλυτικά, σκόνη, βαφές και μέταλλα.

Τα καλά νέα είναι ότι το επαγγελματικό άσθμα μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εάν υπάρχει προσεκτικά ελεγχόμενη έκθεση στο υλικό που προκαλεί το άσθμα, ή το άτομο αυτό απομακρυνθεί από την έκθεση – σε συνδυασμό, πάντα, με τη φαρμακευτική αγωγή που έχει χορηγήσει ο γιατρός του.

Δεν υπάρχει θεραπεία για τους περισσότερους τύπους άσθματος ενηλίκων, συνεπώς κύριος στόχος είναι περισσότερο η διαχείριση παρά η θεραπεία της ασθένειας. Αυτό περιλαμβάνει την επίτευξη και διατήρηση του ελέγχου των συμπτωμάτων, καθώς επίσης την πρόληψη τυχόν επιδείνωσης των συμπτωμάτων και των κρίσεων άσθματος.

Πηγή: VITA