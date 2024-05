Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν τεράστια διαφημιστική πινακίδα κατέρρευσε στη διάρκεια καταιγίδας στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη) της δυτικής Ινδίας.

Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση μιας μεταλλικής πινακίδας, μήκους περίπου 30 μέτρων, πάνω σε πρατήριο καυσίμων στο προάστιο Γκατκόπαρ, στο ανατολικό τμήμα της ινδικής μεγαλούπολης.

Σε βίντεο που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται η μεταλλική πινακίδα να κλονίζεται από τον ισχυρό άνεμο, προτού καταρρεύσει και καταπλακώσει κτίρια, οχήματα και περαστικούς.

Huge billboard falls over in Mumbai,India 🇮🇳 killing at least 8 people.pic.twitter.com/1ePBFOVj9T

