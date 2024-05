Συνοριακό επεισόδιο με τη Ρωσία κατήγγειλε σήμερα Πέμπτη η Εσθονία, με το Ταλίν να ζητά εξηγήσεις από τη Μόσχα, ενώ φουντώνει το κλίμα μεταξύ των δύο κρατών .

Αφορμή της έντασης στάθηκε η αφαίρεση από την πλευρά των Ρώσων μιας σειράς από σημαδούρες – φάρους που βρίσκονται στον ποταμό Νάρβα, ο οποίος χωρίζει τα δύο κράτη, στο πλαίσιο μιας διαφωνίας που σημειώθηκε. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν 24 από τις 50 σημαδούρες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των διαδρόμων πλεύσης, σύμφωνα με την Εσθονική αστυνομία και συνοριοφυλακή. «Στις 3 η ώρα το πρωί, είδαμε τους Ρώσους αξιωματούχους να μετακινούν σημαδούρες», αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση.

Αμφισβήτησε τη θέση των πλωτών φάρων από την αρχή του πολέμου με την Ουκρανία

Σύμφωνα πάλι με το Ταλίν, από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα αμφισβήτησε τη θέση των πλωτών φάρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να εμποδίζουν τα πλοία να βρεθούν κατά λάθος σε ξένα χωρικά ύδατα.

«Η Ρωσία αυξάνει την ανησυχία»

Το περιστατικό κλήθηκε να σχολιάσει η Εσθονή Πρωθυπουργός, Κάγια Κάλας, η οποία ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν βρίσκονται υπό διερεύνηση. «Η Ρωσία αυξάνει τα περιστατικά στα σύνορα για να προκαλεί τον φόβο και την ανησυχία, ώστε να σκορπά την ανασφάλεια μέσα στις κοινωνίες μας. Διαπιστώνουμε μια γενική τάση σε αυτό», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εξωτερίκών της χώρας χαρακτήρισε το περιστατικό «προκλητικό», διαμηνύοντας ότι «ταιριάζει στη συμπεριφορά που επιδεικνύει η Ρωσία, ακόμη και απέναντι στους γείτονές της».

Κράτος – ταραξίας

Το πρόσφατο αυτό περιστατικό δεν θα πρέπει να θεωρείται αμελητέο, ιδιαίτερα μετά μια σειρά άλλων αντίστοιχων γεγονότων που έχουν προηγηθεί και πυροδοτούν το κλίμα (και τις εξελίξεις).

Μια ημέρα νωρίτερα, όμως, την Τετάρτη (22/5) η Λιθουανία αποκάλυψε πως για εξηγήσεις Ρώσο διπλωματικό σύμβουλο για το θέμα των σχεδίων που έχουν στόχο την επέκταση μονομερώς των ρωσικών θαλάσσιων συνόρων στα χωρικά ύδατα της Λιθουανίας και της Φινλανδίας, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια τακτική υβριδικού πολέμου και προκαλώντας ανησυχία στα μέλη του ΝΑΤΟ.

Another Russian hybrid operation is underway, this time attempting to spread fear, uncertainty and doubt about their intentions in the Baltic Sea. This is an obvious escalation against NATO and the EU, and must be met with an appropriately firm response.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 22, 2024

Βάσει του σχεδίου της Μόσχας, τα χωρικά της ύδατα θα επεκταθούν εντός του 2025, γεγονός που θα σημάνει και την αξίωση αλλαγής των θαλασσίων ζωνών Φινλανδίας και Λιθουανίας και, συνεπώς, αλλαγή του status quo.

Ως επιστέγασμα των παραπάνω γεγονότων, ήρθε η σημερινή (23/5) δήλωση της εκπροσώπου του Ρωσικού ΥΠ.ΕΞ. ότι τα σύνορα της Ρωσίας στη Βαλτική θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ότι το έργο του υπουργείου Άμυνας για την αποσαφήνιση των συνόρων είναι τεχνικής φύσεως.