Την όρεξη φαίνεται πως έχει ανοίξει στους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι η μεταγραφή του Χουλιάν Άλβαρες.

Οι «πολίτες» έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του 21χρονου και για αυτόν τον λόγο συνεχίζουν να «χτενίζουν» την αγορά της Αργεντινής, κάτι που αποδεικνύεται και από τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει ήδη «κλείσει» τον 19χρονο χαφ της Βέλεζ Σάρσφιλντ, Μάξιμο Περόνε.

Όπως υποστηρίζουν στο Νησί, ο Πεπ Γκουαρντιόλα έδωσε το «πράσινο» φως και οι άνθρωποι της Σίτι κινήθηκαν γρήγορα, καθώς ο 19χρονος θα μετακομίσει στο Μάντσεστερ, μετά την πρόταση των «πολιτών» που φτάνει στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Manchester City will sign Argentinian top talent Máximo Perrone from Vélez, verbal agreement confirmed and here we go — deal at final stages. 🔵🇦🇷 #MCFC

Perrone will not join City Group clubs, but directly Man City right after the Sudamericano Sub20.

Deal worth $8m plus taxes. pic.twitter.com/tkClu7MNrD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2022