Ξεκίνησε χθες (12/5) από το Ντουμπάι, παρουσία των Ίκερ Κασίγιας και Κάκα, η περιοδεία του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Η περιοδεία του παγκόσμιου τροπαίου θα περάσει από 51 χώρες και περιοχές, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της επίσκεψης σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA έως το 2030», ανέφερε εκπρόσωπος της FIFA.

«Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η περιοδεία θα κάνει αρκετές στάσεις για το ντεμπούτο της στη Μέση Ανατολή, στο Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Για πρώτη φορά, η περιοδεία θα επισκεφθεί και τις 32 χώρες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε επίσης τώρα σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι θα επισκεφθεί επίσης το Ισλαμαμπάντ στις 7 Ιουνίου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα περιοδεύσει στο Πακιστάν. Ήταν το 2018, όταν ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, πήγε το τρόπαιο στο Πακιστάν. Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι το τρόπαιο θα φτάσει στο Πακιστάν από το Ουζμπεκιστάν και θα παραμείνει στη χώρα για μία ημέρα, πριν «πετάξει» για τη Σαουδική Αραβία.

FIFA World Cup™ Trophy unveiled at Dubai’s Coca-Cola Arena

A magical day with Trophy Tour Ambassadors @kaka & @ikercasillas at the first stop of the @fifaworldcup #TrophyTour as we embark on a journey encompassing 51 countries including all 32 qualifiers#BelievingisMagic pic.twitter.com/a5rTUTxV7W

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 12, 2022