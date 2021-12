Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης, στο Λονδίνο καθώς άνδρας επιχείρησε να εισβάλει με αυτοκίνητο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο μέσω της κεντρικής πύλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Sun», ο εισβολέας βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Ο δράστης διακρίνεται να φορά γκρι παντελόνι και ένα γκρι πουκάμισο, ενώ στέκεται πίσω από μια μπλε Jaguar.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Το μεσημέρι της Τρίτης 14 Δεκεμβρίου, ένα όχημα επιχείρησε να εισέλθει στο Carriage Gates, στο Παλάτι του Γουέστμινστερ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν υπήρξαν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

Man arrested at Houses of Parliament after ‘trying to drive through main gate’ https://t.co/eSLoqIRYn8 pic.twitter.com/rXu8ozt7zl

— The Sun (@TheSun) December 14, 2021