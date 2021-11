Ένα σημαντικό συνέδριο ξεκινά σήμερα και επιδιώκει να ανοίξει και στην Ελλάδα τη συζήτηση για μια αποαποικιακή οπτική και ως προς την νεοελληνική ταυτότητα και ιστορία και ως προς τη θέση της χώρας στον περίγυρό της, αλλά και ως προς τις προοπτικές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Το συμπόσιο Για την από-αποικιοποίηση της Hellas / Decolonizing Hellas με πολύ σημαντικές συμμετοχές ερευνητριών και ερευνητών από την Ελλάδα θα είναι «υβριδικό», συνδυάζοντας τη φυσική και την διαδικτυακή παρουσία.

Ξεχωρίζουν οι παρουσίες του Boaventura de Sousa Santos από το Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα, του κοινωνιολόγου Julian Go, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια Mahmood Mamdani, της ανθρωπολόγου Ann Laura Stoler από το New School for Social Research, του καθηγητή κοινωνιολογίας στο University of Southern Maine Dušan I. Bjelić, της Gina Athena Ulysse από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σάντα Κρουζ, και του καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Brown Γιάννη Χαμηλάκη.

Μία από τις συνεδρίες είναι αφιερωμένη στη συμβολή του Μιχάλη Ράπτη (Μισέλ Πάμπλο) στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Αλγερίας.

Το συμπόσιο θα διεξαχθή 4-7 Νοεμβρίου διαδικτυακά, με live streaming από το κανάλι της πρωτοβουλίας στο YouTube, και in situ, στο Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 39, Βοτανικός).

Όλες οι συζητήσεις, οι ομιλίες και τα πάνελ θα αρχειοθετηθούν στο κανάλι της πρωτοβουλίας στο YouTube και θα είναι διαθέσιμα και μετά το πέρας του συμποσίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

Πέμπτη 04/11

Καλωσόρισμα από την κολεκτίβα

[12:00 – 12:30, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά]

Τα μέλη της κολεκτίβας dëcoloиıze hellάş παρουσιάζουν τους στόχους του 4ήμερου συμποσίου και τη θέση του μέσα στο σύνολο των δράσεων της πρωτοβουλίας.

Συζητούν

Σίσσυ Θεοδοσίου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Νικόλας Κοσματόπουλος (Τμήμα Πολιτικών Σπουδών και Τμήμα Ανθρωπολογίας, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού / Floating Laboratory of Action and Theory at Sea)

Δέσποινα Λαλάκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Baruch College, Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης – CUNY)

Πηνελόπη Παπαηλία (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities)

Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου)

Επιστημολογίες του Νότου, γνωσιοκτονία και κοσμοπολιτική: Συζήτηση με τον Boaventura de Sousa Santos

[13:00 – 14:45, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Συζητάμε με τον κοινωνιολόγο Βοaventura de Sousa Santos σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για την υπέρβαση της δυτικής αποικιακής γνωσιοκτονίας που επιβλήθηκε στις τοπικές επιστημολογίες/κοσμολογίες μέσω ευρωπαϊκών αποικιακών τεχνολογιών. Συζητάμε επίσης για τη σημασία της καθιέρωσης νέων επιστημολογιών/οικολογιών γνώσης στους ευρύτερους βαλκανικούς, μεσογειακούς και μετα-οθωμανικούς κόσμους. Μέσα από ενεργή συμμετοχική παρατήρηση και κάνοντας χρήση της εθνογραφικής μεθοδολογίας, προτείνουμε την κοσμοπολιτική ως μια νέα αναλυτική κατηγορία για να περιγράψουμε το κοινό κοσμο-φιλοσοφικό ενδιαφέρον μας, γύρω από τον ανθρωπισμό και πέρα από αυτόν, την τοπική πολιτική δράση και τους παγκόσμιους αγώνες για δικαιοσύνη, δικαιώματα και ισότητα.

Συζητούν

Boaventura de Sousa Santos (Κέντρο Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα)

Αιμιλία Βουλβούλη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

Αλέξανδρος Κιουπκιολής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μιχάλης Μπαρτσίδης (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Νίκου Πουλαντζά)

Πέννυ Τραυλού (Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου)

Συντονισμός

Ίρις Λυκουριώτη (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Το μουσείο ως ληστεία: Μεταξύ των «Χάλκινων του Μπενίν» και των «Ελγίνειων Μαρμάρων»

[14:45 – 16.00, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί μεταξύ δύο μελετητών που ειδικεύονται (και συμμετέχουν ενεργά) στις ακτιβιστικές δράσεις που έχουν στόχο την απο-αποικιοποίηση του Βρετανικού Μουσείου. Η συζήτηση θα θεωρήσει τη διαχείριση των «Ελγίνειων Μαρμάρων» ως μια εξαιρετική (δηλαδή “λευκή”) περίπτωση ιδιοποίησης/λεηλασίας, η οποία σπανίως τίθεται στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης με τους σύγχρονους παγκόσμιους αγώνες για την απο-αποικιοποίηση των μουσείων. Οι αγώνες αυτοί απαιτούν την αναγνώριση και επανόρθωση των ιστοριών που αφορούν τον εξορυκτισμό, τη φυσική, υλική και συμβολική βία και τη λευκή υπεροχή: ιστοριών που έχουν διαμορφώσει τα μουσεία και τα σχετιζόμενα επιστημονικά πεδία.

Συζητούν

Lylaah L. Bhalerao (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης – NYU)

Dan Hicks (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Μουσείο Pitt Rivers)

Συντονισμός

Εσθήρ Σολομών (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Απο-αποικιοποίηση κενών χώρων

[Βίντεο-αρτ προβολές, 16.30 – 16.45, Βοτανικός, Γλώσσα: Αγγλικά]

Οι διαδικασίες και η πολιτική εξευγενισμού και πολιτιστικής ανάδειξης του χώρου σύμφωνα με εθνικές και αποικιακές στρατηγικές μνημειοποίησης διακινδυνεύουν τη χωρική πραγματικότητα ενός παλίμψηστου αστικής μνήμης και της διαθεματικής ζωής στη γειτονιά. Η εκκλησία του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη και το Αλκαζάρ (παλαιότερα Χαμζά Μπέι Τζαμί) στη Θεσσαλονίκη είναι τόποι που ιστορικά συνέδεαν τις κοινότητες των αντίστοιχων πόλεων. Κι ενώ το Αλκαζάρ και οι γύρω χώροι έχουν σχηματίσει ένα τοπίο το οποίο φιλοξενεί ένα ζωντανό δίκτυο αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε κατοίκους, καταστηματάρχες και επισκέπτες, η εκκλησία έχει υποστεί τις συνέπειες των πολιτικών αλλαγών στην Τουρκία.

Η βίντεο-εγκατάσταση εμπνέεται από τις εθνογραφικές μελέτες των Μιλτιάδη Ζερμπούλη και Hasan Işikli στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Προσκαλεί τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες σε ένα χωρικό «άδειασμα» διάφορων μορφών, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στην πολιτιστική πολιτική των ιθυνόντων και των παραγόντων των δύο πόλεων. Ενώ το πρώην τζαμί και οι περιβάλλοντες χώροι του γίνονται μια «κενή υλικότητα» που συνδέεται με τα αρχαιολογικά εγχειρήματα που ανεστάλησαν και την κατασκευή του μετρό, η εκκλησία, κάποτε κατεστραμμένη αλλά πλέον ανακαινισμένη, παραμένει άδεια εξαιτίας της αποσύνδεσής της με τη γειτονιά.

Στη βίντεο-εγκατάσταση συνυφαίνονται εικόνες και ήχοι από τις αντίστοιχες επιτόπιες έρευνες: εικόνες που αντανακλούν τα συναισθήματα στους τόπους αυτούς και ήχοι που αντανακλούν το φαντασιακό του παρελθόντος και τη ρήξη στο επίπεδο της κοινωνικής κατασκευής του χώρου.

Δημιουργοί

Μιλτιάδης Ζερμπούλης (Ινστιτούτο Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων, Αστυνομική Ακαδημία Αμβούργου)

Hasan Işikli (Τμήμα Σχεδιασμού Οπτικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Yaşar)

Συντελεστές

Kenan İşan / Μουσική

Emre Şimşek / Οπτικά και ηχητικά εφέ

Αποικιακότητα, φυλή και επανάσταση

[17.00 – 18.15, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Η συζήτηση θα διερευνήσει τις αποικιακές και φυλετικές γενεαλογίες που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και του φαντασιακού του.

Σε συνεργασία με το Decolonizing Initiative του Πανεπιστημίου Brown.

Συζητούν

Σάκης Γκέκας (Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο York, Τορόντο)

Κωνσταντίνα Ζάνου (Τμήμα Ιταλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Columbia)

Anthony Bogues (Τμήμα Αφρικανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Brown)

Συντονισμός / Οργάνωση

Βαγγέλης Καλότυχος (Τμήμα Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Brown)

Γιάννης Χαμηλάκης (Ινστιτούτο Joukowsky για την Αρχαιολογία και τον Αρχαίο Κόσμο, Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Brown)

Το άλφα και το ωμέγα της επιστολής: Ένας ηχητικός διαλογισμός περί ελευθερίας

[Κeynote, 18.30 – 18.50, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά, Αϊτινή Κρεολή]

Μια περφόρμανς της φεμινίστριας καλλιτέχνιδας και ανθρωπολόγου Gina Athena Ulysse, εμπνευσμένη από το γράμμα που έγραψε ο Jean-Pierre Boyer (εξέχουσα φυσιογνωμία της Αϊτινής Επανάστασης και μετέπειτα πρόεδρος της Αϊτής από το 1818 ως το 1843) απευθυνόμενος στους Έλληνες εξεγερμένους.

Περφόρμανς

Gina Athena Ulysse (Τμήμα Φεμινιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σάντα Κρουζ)

Συντονισμός / Οργάνωση

Πηνελόπη Παπαηλία (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Πολιτικές ταυτότητες Ι / Από την αυτοκρατορία στο έθνος: Κρατικός σχηματισμός και ταυτότητες του πολίτη

[19.00 – 20.15, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Η παρούσα συζήτηση εξετάζει την ιστορική προοπτική των μετασχηματισμών της πολιτικής υποκειμενικότητας στην πρώτη περίοδο του ελληνικού έθνους-κράτους. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία πάνελ τα οποία θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τις αλλαγές στις ελληνικές πολιτικές ταυτότητες και την πολιτική κουλτούρα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.

Παρουσιάσεις:

Νίκος Βαφέας (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης), «Διφορούμενες ταυτότητες στα χρόνια της μετάβασης: Η περίπτωση της Σάμου»

Ελπίδα Βόγλη (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), «Το θρήσκευμα ως πολιτική ταυτότητα»

Σταύρος Γριμάνης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ), «Νόμος και Αστυνόμευση, 1821-1827. Μεταξύ αγωγής του πολίτη και ασφάλειας του έθνους»

Συντονισμός / Οργάνωση

Δέσποινα Λαλάκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Baruch College, Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης – CUNY)

Φιλελευθερισμός, αυτοκρατορία και η μεταποικιακή επιστημολογική οπτική

[Κeynote, 20.30 – 21.30, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Η ομιλία αυτή χρησιμοποιεί παραδείγματα από τον φιλελεύθερο ιμπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για να αναδείξει τη μεταποικιακή κριτική στον φιλελευθερισμό, καθώς και την επιστημολογική οπτική της. Στην ομιλία θα υποστηριχτεί ότι η μεταποικιακή κριτική βλέπει τον φιλελευθερισμό ως ένα εγχείρημα που βασίζεται στη χάραξη συνόρων, και ότι εντέλει αυτή η κριτική αναδύεται από τον χώρο του «αποικιακού»: από έναν κοινωνικοπολιτικό τόπο της διαφοράς, τόσο υλικής (ή «πραγματικής») όσο και εννοιολογικής, τον οποίο τα φιλελεύθερα εγχειρήματα προσπαθούν να οργανώσουν ιεραρχικά. Για να αναδείξει αυτά τα σημεία, η ομιλία θα αναφερθεί στη νέα αυτοκρατορία της Αμερικής των αρχών του 20ου αιώνα, η οποία συμπεριλάμβανε το Πουέρτο Ρίκο και τις Φιλιππίνες, και στην τάση της να αποικιοποιεί την ίδια την αντιαποικιακή κριτική εναντίον της.

Ομιλητής

Julian Go (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Σικάγο)

Συντονισμός / Οργάνωση

Δέσποινα Λαλάκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Baruch College, Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης – CUNY)

Παρασκευή 05/11

Αντι-αποικιακή/Απο-αποικιακή Κύπρος: Αποικιοκρατία, αλυτρωτισμός και πολιτισμικός ιμπεριαλισμός. Η σχέση Κύπρου-Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων-Ελλήνων

[10.30 – 12.00, διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Στόχος της συζήτησης είναι να αναφερθεί στη διαμόρφωση της πολιτισμικής και πολιτικής σχέσης μεταξύ του ελληνικού εθνικού κράτους και, αρχικά, της ελληνοκυπριακής κοινότητας (και ευρύτερα της κυπριακής κοινωνίας) και, μετέπειτα, του κυπριακού κράτους, μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της αποικιοκρατίας και της απο-αποικιοποίησης. Θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ζητήματα όπως η εκπαίδευση, η πολιτική ιστορία και η γλώσσα.

Συζητούν

Γρηγόρης Ιωάννου (Management School, Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ)

Ανδρέας Παναγιώτου (Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick)

Συντονισμός / Οργάνωση

Χρίστος Μάης (Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Υποτελείς εν πλω. Η εργασία στην ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία

[12.30 – 14.00, Βοτανικός, Γλώσσα: Ελληνικά]

Ένας ανθρωπολόγος κι ένας κινηματογραφιστής θα συζητήσουν για τις ζωές και τους αγώνες των εργατών σε ελληνικά εμπορικά και επιβατικά πλοία. Ο συγγραφέας της υπό έκδοση εθνογραφίας “Εμείς οι Ναυτικοί, Μπαρκαρισμένοι και Ξέμπαρκοι” και ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ “Δεμένοι” (το οποίο αφορά την απεργία στην NEL το 2015) θα μιλήσουν για την εργασία εν πλω και, μέσω αυτής, για τον εφοπλισμό, τον κοσμοπολιτισμό, τον ρατσισμό και το φύλο στα καράβια και στη στεριά.

Σε συνεργασία με το FLOATS – Floating Laboratory of Action and Theory at Sea.

Συζητούν

Τάσος Μόρφης (δημοσιογράφος, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Δεμένοι)

Γιώργος Τσιμουρής (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Συντονισμός

Λήδα Παπαστεφανάκη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μισέλ Πάμπλο, ένας Έλληνας αντάρτης στον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Αλγερίας

[14.30 – 15.30, διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Μισέλ Πάμπλο ήταν το πολεμικό ψευδώνυμο του τροτσκιστή επαναστάτη και ηγέτη της 4ης διεθνούς Μιχάλη Ράπτη. Δύο συνοδοιπόροι του θα μιλήσουν για τη συμμετοχή Ελλήνων στον ένοπλο αντιαποικιακό αγώνα της Αλγερίας και θα επανεξετάσουν τη σχέση απο-αποικιοποίησης και επαναστατικής αριστεράς σήμερα.

Συζητούν

Δημήτρης (Μίμης) Λιβιεράτος (Συγγραφέας)

Δρ. Αλέκα Μακρή (Ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Πρωταγόρα)

Συντονισμός

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου (Δημοσιογράφος, The Manifold)

Πολιτικές Ταυτότητες ΙΙ / Hellenism και η μεταπολεμική φιλελεύθερη διεθνής τάξη πραγμάτων

[16.00 – 17.15, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Αν στον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα η έννοια του Hellenism –αυτή η περίπλοκη σχέση μεταξύ ελληνικής αρχαιότητας και δυτικής νεωτερικότητας– έφτασε να είναι συνώνυμη με τον ευρωπαϊκό φιλελευθερισμό, τον χριστιανισμό και τη λευκότητα, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα το κύριο δόγμα της ήταν η δημοκρατία. Το πάνελ αυτό διερευνά σημειολογικά πεδία και σχέσεις που συνδέονται με τον ριζοσπαστισμό, τον απολυταρχισμό, την αυτονομία και τη διαφθορά για να εξηγήσουν την ελληνική δημοκρατική κουλτούρα στον Αμερικανικό Αιώνα.

Παρουσιάσεις

Βασίλης Λαμπρόπουλος (Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν), «Από τον André Malraux στον Emmanuel Macron – Γάλλοι που πουλούν Hellenism στους Έλληνες»

Peter Bratsis (Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, BMCC, Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης – CUNY), «Αυταρχικός κρατισμός και κρίση της πολιτικής στην Ελλάδα»

Δέσποινα Παπαδημητρίου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), «Εξερευνώντας το σημειολογικό πεδίο του αντι-απολυταρχισμού στο ελληνικό συγκείμενο»

Συντονισμός / Οργάνωση

Δέσποινα Λαλάκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Baruch College, Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης – CUNY)

Από έμποροι μεγιστάνες: Η ελληνική ναυτιλία στον οθωμανισμό, την αποικιοκρατία και τον καπιταλισμό

[17:30 – 18:45, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένες ιστορικοί της θάλασσας, ειδικότερα της Μεσογείου, συζητούν για τη θέση της ναυτιλίας, ειδικότερα της ελληνικής, κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της μετάβασης στο έθνος-κράτος, καθώς και για τη σχέση των Ελλήνων εμπόρων και μετέπειτα εφοπλιστών με τις αποικιοκρατικές θάλασσες.

Συζητούν

Molly Green (Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Princeton)

Τζελίνα Χαρλαύτη (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Κρήτη)

Συντονισμός

Σάκης Γκέκας (Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο York, Τορόντο)

Διαδικασίες φυλετικοποίησης και ‘Ελληνες Ρομά

[18:40 – 19:55, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά ]

Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας γύρω από μετα-αποικιακές και απο-αποικιακές θεωρίες και ακτιβιστικές πρακτικές, η συζήτηση αυτή θέτει το ζήτημα της ιστορικής εμπειρίας και παρουσίας των Ρομά στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Οι συνομιλητές και οι συνομιλήτριες θα συζητήσουν σχετικά με το πώς οι αυτές οι θεωρίες και πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν ή και να μεταστρέψουν την κατανόησή μας για την ιστορική εμπειρία και τη θεσιακότητα των Ρομά στην νεοελληνική πραγματικότητα.

Συζητούν

Χρήστος Ηλιάδης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο / Συμβούλιο της Ευρώπης)

Σίσσυ Θεοδοσίου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Αλεξάνδρα Καραγιάννη (Δικηγόρος, Συμβούλιο της Ευρώπης)

Ηλέκτρα Κωστοπούλου (Federated Department of History, Rutgers Newark and NJIT)

Σύνθια-Ελένη Μαλακάση (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας- Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Συντονισμός

Σίσσυ Θεοδοσίου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ούτε έποικος ούτε ντόπιος: Η κατασκευή και διάλυση των μόνιμων μειονοτήτων

[Keynote, 20.00 – 21.00, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Ο Mahmood Mamdani θα εστιάσει στο ζήτημα της ακραίας βίας και στη σύνδεσή του με το έθνος-κράτος. Θα αναφερθεί αρχικά στο “Ζήτημα των Ινδιάνων” και στο σύστημα αποκλειστικής χρήσης γαιών που ισχύει για αυτούς στη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια θα στραφεί στο τέλος του επίσημου απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και, τέλος, θα επιχειρήσει να εξετάσει το ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης από μια οπτική γωνία που συνυπολογίζει τη νοτιοαφρικανική εμπειρία.

Ομιλητής

Mahmood Mamdani (Πανεπιστήμιο Columbia / Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Makere, Καμπάλα)

Συντονισμός / Οργάνωση

Νικόλας Κοσματόπουλος (Τμήμα Πολιτικών Σπουδών & Τμήμα Ανθρωπολογίας, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού)

Σάββατο 06/11

Μεσογειακή διασπορά και εποικιστική αποικιοκρατία στην Αυστραλία

[10:30 – 11:45, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Η συζήτηση αυτή επανεξετάζει την ιστορία της μετανάστευσης από τη Μεσόγειο στην Αυστραλία. Επιχειρεί να συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες-έποικοι από τη Μεσόγειο εκτόπισαν, αλληλεπέδρασαν, συνομίλησαν και συνυπήρξαν με τους ιθαγενείς λαούς της Αυστραλίας. Θα αναφερθούν συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης που αμφισβητούν τις συμβατικές ερμηνείες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους κατανόησαν την Αυστραλία και εγκαταστάθηκαν σε αυτή οι μετανάστες και μετανάστριες από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σερβία. Η συζήτηση θα αποτελέσει μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τις αλληλεπιδράσεις των πεδίων της μεταναστευτικής ιστορίας και των σπουδών διασποράς με τις σπουδές εποικιστικής αποικιοκρατίας. Θα θέσει επίσης ερωτήματα σχετικά με τα σημεία στα οποία συγκλίνουν ή αποκλίνουν τα παραπάνω πεδία, καθώς και για τις δυνατότητες που διανοίγουν στην αναζήτηση νέων ερευνητικών κατευθύνσεων που θα αναθεωρήσουν τις έννοιες της μεταναστευτικής μονιμότητας και του ανήκειν.

Συζητούν

Matteo Dutto (Τμήμα Ιταλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Monash)

Francesco Ricatti (Τμήμα Ιταλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Monash)

Zora Simic (Σπουδές Φύλου και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας)

Συντονισμός

Αντώνης Πιπέρογλου (Κέντρο Κοινωνικών και Πολιτισμικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Griffith, Κουίνσλαντ)

Απο-αποικιοποίηση του φύλου / Φεμινιστικές μεθοδολογίες

[12:00 – 13:15, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Mε αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Handan Çaǧlayan, Γυναίκες στο κουρδικό κίνημα. Μητέρες, συντρόφισσες, θεές, συζητούμε σχετικά με τις πρακτικές και τη σημασία των φεμινιστικών μεθοδολογιών στις διαδικασίες απο-αποικιοποίησης του φύλου. Η συζήτηση αυτή αποτελεί τμήμα των αντι-αποικιακών αναζητήσεων σχετικά με την «αποικιοποίηση της εξουσίας», η οποία αφορά πρωτίστως τα αποικιοποιημένα και υπεξούσια θηλυκά σώματα αλλά, δευτερευόντως, και τα κυρίαρχα αρσενικά. Ο εντοπισμός καπιταλιστικών περιφράξεων και αποικιακών απαλλοτριώσεων, έτσι όπως αυτές γίνονται ορατές μέσα στον πυκνό φεμινιστικό λόγο περί πατριαρχίας, γυναικοκτονίας και κουλτούρας βιασμού, αλλά και μέσα από τη γυναικεία φροντίδα, τις αλληλέγγυες πρακτικές ή τη δημιουργική χρήση και επιτέλεση τοπικών κοσμολογιών, ανοίγει τον δρόμο στην κοινωνική ανάλυση για περαιτέρω συσχετίσεις με άλλα υπεξούσια σώματα/πράγματα και τους κόσμους τους. Η συνάντηση των φεμινιστικών κινημάτων με την τέχνη, την ποίηση, τις πολιτισμικές σπουδές, την ανθρωπολογία και την ιστορία, καθώς και η διαδικτυακή απεικόνιση μιας τέτοιας συνάντησης, εδραιώνει περαιτέρω τις διαθεματικές κινηματικές δράσεις τους. Τα υπεξούσια, ως θηλυκά, αποικιοποιημένα σώματα, που υφίστανται διακρίσεις όχι μόνο λόγω φύλου, αλλά και λόγω φυλής, τάξης, γλώσσας και τόπου καταγωγής, οδηγούνται σε ριζικές αλλαγές δράσεων και αντιλήψεων. Ως φεμινιστικές μεθοδολογίες του καθημερινού, συνιστούν προτάσεις απο-αποικιοποίησης για την πολιτική και τη ζωή, τη γνώση και τον κόσμο/σύμπαν.

Συζητούν

Χριστίνα Γραμματικοπούλου (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Άντζελα Δημητρακάκη (Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου)

Μουράτ Ισσί (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Περσεφόνη Μύρτσου / Ayşenur (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εθνολογίας, Πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο)

Κατερίνα Σεργίδου (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων)

Βίντεο-Περφόρμανς

“Πώς να σωθεί η Τουρκία; Γεωπολιτικοί στοχασμοί για το μέλλον μιας ένδοξης χώρας”, μια βίντεο-περφόρμανς από την Περσεφόνη Μύρτσου / Ayşenur

Συντονισμός / Οργάνωση

Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Η ελληνική εναλλακτική δεξιά: Γενεαλογίες, αισθητική και νέες μιντιακές τακτικές

[13:30 – 14:45, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στους λόγους, την αισθητική και τις μιντιακές πρακτικές που αναδύονται στο πλαίσιο της εναλλακτικής δεξιάς, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι λόγοι που αρθρώνονται από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο αναφορικά με τις έννοιες της φυλής, του φύλου και του έθνους. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι αντιλήψεις αναφορικά με την έννοια του «ωραίου», όπως αυτές αποκρυσταλλώνονται μέσα από ρητορικές και οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις. Επιπλέον, η συζήτηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει μια σύντομη γενεαλογία της εναλλακτικής δεξιάς και θα αναφερθεί σε βασικές μιντιακές τακτικές των υποστηρικτών της (όπως η χρήση memes, βιντεοπαιχνιδιών και trolling) που έχουν σκοπό την προπαγάνδιση των θέσεών τους και τη συγκρότηση ταυτοτήτων.

Συζητούν

Πέτρος Πετρίδης (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Κωστής Σταφυλάκης (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

Συντονισμός

Αλέξανδρος Αφουξενίδης (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)

Η απο-αποικιοποίηση και ο ανεξάρτητος εκδοτικός χώρος στην Ελλάδα

[15:00 – 16:15, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Συζήτηση με εκπροσώπους μικρών, ανεξάρτητων εκδοτικών οίκων που δραστηριοποιούνται στην έκδοση βιβλίων σχετικών με τις μετα-/απο-αποικακές σπουδές, τη φεμινιστική θεωρία και τον ρατσισμό/αντιρατσισμό. Στόχος της συζήτησης είναι να διερευνηθούν και να διευρυνθούν οι συλλογιστικές και πρακτικές που παρακινούν στην έκδοση σχετικών βιβλίων στην Ελλάδα των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα. Πώς μια τέτοια εκδοτική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως χειρονομία αποστασιοποίησης, κριτικής, επαναπρόσληψης και αντίστασης απέναντι στους κυρίαρχους (εθνικούς) λόγους και τις βιοπολιτικές μορφές διαχείρισης συνυφασμένων «κρίσεων», όπως η οικονομική, η μεταναστευτική, η έμφυλη και φυλετική βία κ.λπ.

Σχετικοί τίτλοι βιβλίων θα βρίσκονται διαθέσιμοι προς πώληση στο Συμπόσιο.

Συμμετέχουν

Εκδόσεις Επέκεινα

Εκδόσεις Red Marks

Εκδόσεις Τοποβόρος

Εκδόσεις των Συναδέλφων

Συντονισμός / Οργάνωση

Σίσσυ Θεοδοσίου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Στάθης Παπασταθόπουλος (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ελληνοτουρκικός πόλεμος, ειρήνη, και (απο-)αποικιακή διαχείριση της διαφοράς

[16:30 – 17:45, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Δύο ανθρωπολόγοι από την Τουρκία με σημαντικά βιβλία πάνω στο ζήτημα συζητούν για την ελληνοτουρκική βία και τη σχέση της με μοντέλα αποικιακής ειρήνευσης στη μετα-οθωμανική περιοχή και τον αποικιακό κόσμο γενικότερα. Τι μπορούμε να μάθουμε για τα ανθρώπινα ερείπια και τα ανεξιστόρητα δράματα της ανταλλαγής πληθυσμών του 1922 και της κυπριακής σύρραξης; Σε ποιο βαθμό οι μεταπολεμικές συνθήκες ειρήνης μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου ενέπνευσαν και εμπνεύστηκαν από μεταποικιακά καθεστώτα διαχείρισης της βίας και των προσφυγικών πληθυσμών;

Συζητούν

Aslı Iğsız (Τμήμα Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης – NYU)

Yael Navaro (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ)

Συντονισμός / Οργάνωση

Νικόλας Κοσματόπουλος (Τμήμα Πολιτικών Σπουδών & Τμήμα Ανθρωπολογίας, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού)

Φωτεινή Τσιμπιρίδου (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Αυτοκρατορική δημοκρατία σε αν/φιλ-ελεύθερο έδαφος: Γιατί γίνεται τώρα το κάλεσμα για «απο-αποικιοποίηση»;

[Keynote, 18:00 – 19:15, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Η ομιλία αυτή θα πάρει αποστάσεις από την αυστηρή διάκριση μεταξύ μητρόπολης και αποικίας, και θα επιδιώξει να αναλύσει πώς παράγονται οι «εσωτερικοί εχθροί». Θα αναρωτηθεί για τους τρόπους με τους οποίους οι φυλετικοί σχηματισμοί αντανακλούν το «αυτοκρατορικό αρχιπέλαγος» το οποίο πέτυχε να σφυρηλατήσει τα «εσωτερικά σύνορα» των εθνών-κρατών και τις υποτιθέμενες «περιφερειακές» αυτοκρατορικές θέσεις τους. Αυτή η συλλογιστική αμφισβητεί τους λόγους για τους οποίους η λέξη «απο-αποικιοποίηση» έχει γίνει το σλόγκαν των ημερών, και εστιάζει στα προσχήματα της δημοκρατικής τάξης τα οποία ταυτόχρονα ανοίγουν και περικλείουν τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε τις ανισότητες που είναι σήμερα εγγεγραμμένες στην ίδια την υποδομή αυτών των πολιτικών μορφών.

Ομιλήτρια

Ann Laura Stoler (​​Τμήμα Ανθρωπολογίας, The New School for Social Research)

Συντονισμός / Οργάνωση

Πηνελόπη Παπαηλία (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

«Να απο-αποικιοποιήσουμε το πανεπιστήμιο!» – Συνέλευση φοιτητικού δικτύου

[19:30 – 21:30, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Φοιτήτριες και φοιτητές τριών πανεπιστημίων της ελλαδικής περιφέρειας (Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Μακεδονίας) συζητούν μεταξύ τους και με καλεσμένους σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η απο-αποικιοποίηση του πανεπιστημίου στο ελληνικό συγκείμενο.

Συντονισμός

Σίσσυ Θεοδοσίου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Οργάνωση

Φοιτητικό Δίκτυο dëcoloиıze hellάş

Κυριακή 07/11

Απο-αποικιοποίηση της Ακρόπολης – Η οθωμανική περίοδος

[Αντι-ξενάγηση, 09.00 – 10.30, Ακρόπολη, Γλώσσα: Αγγλικά]

Η συγκεκριμένη αντι-ξενάγηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος του dëcoloиıze hellάş που στόχο έχει να ανοίξει νέες διαδρομές μέσα στο μνημειακό τοπίο της Ακρόπολης και της πόλης της Αθήνας με μια σειρά από δράσεις, σεμινάρια και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα συντονίζει ο Λεωνίδας Μοίρας (Ιστορικός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με την βοήθεια ερευνητικής ομάδας ιστορικών του ΕΚΠΑ που αποτελούν οι Ελένη Αναστασοπούλου, Κωστάκης Μπαμπές και Κώστας Ζούβελος.

Αντι-Περίπλους: Περί άλλων πλοίων

[12:00 – 13:45, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Το «Αντι-Περίπλους – Περί άλλων πλοίων» είναι ένα πιλοτικό εγχείρημα αντι-ξενάγησης του dëcoloиıze hellάş με σκοπό αφενός την ανάδειξη «αντισυμβατικών» θαλασσών, εστιάζοντας σε απεργιακά, αλληλέγγυα, πολιτικά, πειρατικά και προσφυγικά πλοία, κι αφετέρου τη δημιουργική αποδόμηση της χαρτογραφικής αναπαράστασης ως μιας μετααποικιακής τεχνολογίας χάραξης συνόρων και ελέγχου των ροών και των ζωών στη θάλασσα.

Σε συνεργασία με την πλατφόρμα FLOATS – Floating Laboratory of Action and Theory at Sea.

Παρουσίαση

Νικόλας Κοσματόπουλος (FLOATS, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού)

Ευδοκία Νούλα (Ερευνήτρια, dëcoloиıze hellάş)

Συζητούν

Ιάσονας Αποστολόπουλος (Mediterranea Saving Humans)

Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture)

Jasmine Lozzelli (Πανεπιστήμιο του Τορίνο, Ermenautica Saperiinrotta – Ρώμη)

Φοίβος Συμεωνίδης (Ερευνητής)

Μέλη της Associacio Antropologies – Βαρκελώνη

Πολιτικές ταυτότητες ΙΙΙ / Η σύγκρουση των πολιτισμών στο τέλος της ιστορίας

[14:00 – 15:15, διαδικτυακά, Γλώσσα: Ελληνικά]

Οι ιστορικές αφηγήσεις που στήθηκαν στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για να διατηρήσουν την ηθική υπεροχή του φιλελευθερισμού επανεπεξεργάζονται σήμερα για να νομιμοποιήσουν τον νεοφιλελευθερισμό – τον απολυταρχισμό της εποχής μας. Από την άλλη πλευρά, εξεγέρσεις και επαναστάσεις ανά τον κόσμο μάς υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα. Το πάνελ θα τοποθετήσει την ελληνική περίπτωση στο επίκεντρο για να διερευνήσει τις μετασχηματιστικές επιδράσεις μιας αλληλουχίας κρίσεων που ξεσπούν στη νέα νεοφιλελεύθερη παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Παρουσιάσεις

Αιμιλία Βουλβούλη (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), «Από την Ελεύθερη Ελλάδα στα σημερινά κοινά. Μια εθνογραφικο-ιστορική προσέγγιση του συνεργατισμού στη Θεσσαλία της κρίσης»

Δημήτρης Δαλάκογλου (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Vrije, Άμστερνταμ), «Η εσχατιά της Ευρώπης. Αλληλεγγύη και διεθνισμός ενάντια στην ασφαλειοποίηση, τη φυλετικοποίηση και την ξενοφοβία»

Αλέξανδρος Κιουπκιολής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), «Δημοκρατία από κοινού. Αναθεωρώντας την πολιτική αντιπροσώπευση»

Συντονισμός / Οργάνωση

Δέσποινα Λαλάκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Baruch College, Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης – CUNY)

Μανιφέστο Μνημειøκλασίας

[15:30 – 16:20, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά]

Στο εργαστήριο Μνημειøκλασία: Εργαστήριο Αντι-Αποικιακής Φαντασίας, το οποίο ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου, προσπαθήσαμε να σκεφτούμε τις δημιουργικές και κριτικές πρακτικές, τις συζητήσεις και τις μορφές ακτιβισμού που μετασχηματίζουν τα μνημειακά τοπία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Οι συζητήσεις, τα διαδικτυακά σεμινάρια, οι ομάδες ανάγνωσης, οι ασκήσεις και οι περίπατοι στην Αθήνα οργανώθηκαν από κοινού από τους καλλιτέχνες, τους αρχιτέκτονες, τους ανθρωπολόγους, τους ιστορικούς τέχνης και τους γεωγράφους που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας του dëcoloиıze hellάş για τη μνήμη και τα μνημεία, και σε συνεργασία με συλλογικότητες της πόλης.

Συζητούν

Tα μέλη του εργαστηρίου Μνημειøκλασίας

Συντονισμός

Πηνελόπη Παπαηλία (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Οργάνωση

Η ομάδα εργασίας Μνήμη-Μνημεία

Θωμάς Γούεστερν (University College London)

Φωτεινή Γουσέτη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Χρήστος Ζήσης (Πανεπιστήμιο του Αμβούργου)

Σύνθια Μαλακάση (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Γιώργος Μάντζιος (Πανεπιστήμιο του Τορόντο)

Τζένη Μαρκέτου (New School for Social Research)

Πηνελόπη Παπαηλία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Τζιν Ρέι (Geneva School of Art and Design)

Όλγα Τουλούμη (Bard College)

Τζίλη Τραγανού (New School for Social Research)

Αλέξης Φιδετζής (ATOPOS CVC)

Σαλόνι απο-αποικιοποίησης – Απολογισμός

[16:30 – 17:30, Βοτανικός και διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά]

Το εργαστήριο «Σαλόνι απο-αποικιοποίησης» αναβίωσε την έννοια του «σαλονιού» ως χώρου σκέψης, ανταλλαγής, και ελεύθερης δημιουργίας. Σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο διχασμένο ανάμεσα στην εργαλειοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τουριστικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς και την ιδρυματοποίηση του σύγχρονου πολιτισμού μέσα σε συνθήκες ιδιοποίησης του δημόσιου χώρου, περιβαλλοντικής καταστροφής και αυξημένης βίας και αστυνόμευσης, το εργαστήριο επικεντρώθηκε στην τέχνη της αφίσας ως μέσο ευαισθητοποίησης, προπαγάνδας και παρακίνησης σε δράση. Επιχείρησε επίσης να φανταστεί πώς μπορεί να μοιάζει η απο-αποικιοποίηση κτηρίων, δημόσιου χώρου και τοπίων, πολιτισμικής κληρονομιάς και αφηγημάτων, με λίγα λόγια όλων όσων συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε «ελληνικό πολιτισμό».

Σε συνεργασία με τον Χώρο Τέχνης 1927.

Συζητούν

Tα μέλη του εργαστηρίου Σαλόνι απο-αποικιοποίησης

Συντονισμός / Οργάνωση

Ακτίνα Σταθάκη (υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγραμματισμού του 1927 art space)

Σχόλια και σκέψεις για το μέλλον της πρωτοβουλίας dëcoloиıze hellάş

[18:00 – 19:30, Βοτανικός, Διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά]

Συζητούν τα μέλη της κολεκτίβας με μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και συνεργαζόμενων ομάδων.

Μαύρος μαρξισμός, φυλετικός καπιταλισμός και το σύμπλεγμα Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου. Σχετικά με την κατάργηση της φυλετικής υπεροχής της Ευρώπης

[Keynote, 20:00 – 21:00, διαδικτυακά, Γλώσσα: Αγγλικά]

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου σαν μια ουδέτερη ζώνη απέναντι σε μετανάστες και μετανάστριες που αντιμετωπίζονται από τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό ως φυλετικοποιημένοι «πλεονάζοντες πληθυσμοί». Αντλώντας από τον Μαύρο Μαρξισμό και την κοινωνιολογική-ιστορική ανάλυσή του για τον φυλετικό καπιταλισμό, η ομιλία αυτή θα υποστηρίξει ότι, παρά τον εξευρωπαϊσμό της περιοχής, η φυλετικοποίηση της ΕΕ δεν είναι ούτε διοικητική ούτε προσωρινή «λύση» για τη διαχείριση της λεγόμενης «μεταναστευτικής κρίσης». Αντίθετα, από την εποχή του μεσαιωνικού καπιταλισμού, η περιοχή είναι ένας ιστορικά καθορισμένος χώρος για την παραγωγή και αναπαραγωγή της ευρωπαϊκής φυλετικής υπεροχής. Αυτή η αναπλαισίωση της ευρωπαϊκής ιστορίας ως μιας ιστορίας φυλετικού καπιταλισμού αμφισβητεί θεμελιακά όχι μόνο τη σχέση της περιοχής με την Ευρώπη αλλά και τον κυρίαρχο κανόνα σύμφωνα με τον οποίον η Ευρώπη δημιουργήθηκε στη «Δύση». Η ομιλία θα ξετυλίξει την ιστορία των κυριαρχούμενων του φυλετικού καπιταλισμού της περιοχής με δύο τρόπους. Πρώτον, θα αναλυθεί η ανάδυση του βενετικού καπιταλισμού γενικώς και, ειδικότερα, των φυτειών ζάχαρης στην Κύπρο ως πρωτοτυπικού καπιταλιστικού εγχειρήματος βασισμένου στην εργασία σκλάβων· δεύτερον, θα αναλυθούν οι τοπικές εξεγέρσεις και η άνοδος της προνεωτερικής ριζοσπαστικής παράδοσης της περιοχής ενάντια στον μεσαιωνικό αποικιακό καπιταλισμό. Η ομιλία θα καταλήξει με μια συζήτηση σχετικά με τον παραλληλισμό του Cedric J. Robinson μεταξύ της Μαύρης Ριζοσπαστικής Παράδοσης και της ριζοσπαστικής παράδοσης της περιοχής, των κοινών στόχων τους για κατάργηση της «Ευρώπης», θεωρώντας την τελευταία ένα πολιτισμικό φαινόμενο του φυλετικού καπιταλισμού.

Ομιλητής

Dušan I. Bjelić (Τμήμα Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο Southern Maine)

Συντονισμός / Οργάνωση

Βαγγέλης Καλότυχος (Τμήμα Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Brown)

