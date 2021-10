Η καριέρα του Γιώργου Καλαϊτζάκη θα συνεχιστεί στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, τους Ουισκόνσιν Χερντ. Ο 22χρονος αγωνίστηκε στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια των «ελαφιών» στο ξεκίνημα της χρονιάς (Μπρούκλιν Νετς, Μαϊάμι Χιτ, Ιντιάνα Πέισερς), μένοντας εκτός από την αναμέτρηση με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Η καλύτερη εμφάνιση του Καλαϊτζάκη ήταν απέναντι στους Χιτ, όταν και τελείωσε με 8 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 18 λεπτά συμμετοχής. Πλέον, θα επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα της G League το οποίο μετρά αντίστροφα για το ξεκίνημα. Μαζί με τον τρίτο Έλληνα των Μπακς, στους Χερντ θα βρίσκεται και ο έτερος ρούκι των «ελαφιών», Σάντρο Μαμουκελασβίλι.

Per the @Bucks:

The Bucks have assigned Georgios Kalaitzakis and transferred Sandro Mamukelashvili to the Wisconsin Herd.

— Eric Nehm (@eric_nehm) October 26, 2021