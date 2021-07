Το «κόλπο γκρόσο» με την απόκτηση του Αλεξέι Σβεντ θέλει να κάνει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, είναι διατεθειμένη να φέρει ξανά τον Ρώσο γκαρντ στις τάξεις τις έπειτα από εννέα χρόνια.

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη ψάχνεται στην αγορά για περιφερειακό και έχει θέσει σε προτεραιότητα τον Αλεξέι Σβεντ ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Χίμκι αφού η ίδια εμφανίζει σημάδια διάλυσης μετά την αδυναμία της να δηλώσει συμμετοχή στη VTB League της νέας σεζόν λόγω υπέρογκων οικονομικών προβλημάτων.

Πληροφορίες έκαναν λόγο και για ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ για τον Κέβιν Πάνγκος ο οποίος, ωστόσο, αποχώρησε από τη Ζενίτ προκειμένου να αναζητήσει μια ευκαιρία στο NBA, ενώ με την ανακοίνωση της απόκτησης του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι επιλογές για έναν ποιοτικό πλέι-μέικερ έχουν περιοριστεί.

Έτσι, η «ομάδα του Κόκκινου Στρατού» επιθυμεί την επανασύνδεση με τον Αλεξέι Σβεντ όντας αρκετά κοντά σε συμφωνία με τον 32χρονο πόιντ-γκαρντ. Ο Σβεντ ξεκίνησε την καριέρα του το 2006 στην ΤΣΣΚΑ όπου έμεινε μέχρι το 2012 (με δανεισμό στη Χίμκι το 2007 και στην Ντιναμό Μόσχας τη σεζόν 2009-10), προτού αποχωρήσει για το NBA για λογαριασμό των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (2012-14), Φιλαδέλφεια 76ερς (2014), Χιούστον Ρόκετς (2014-15) και Νιου Γιορκ Νικς (2015).

Το καλοκαίρι του 2015 επέστρεψε στη Ρωσία και στη Χίμκι στην οποία παρέμεινε μέχρι και τη σεζόν που μας πέρασε. Φέτος, είχε 19.8 πόντους με 45.5% στο δίποντο, 33.3% στο τρίποντο, 89.9% στις βολές, 3.7 ριμπάουντ, 7.7 ασίστ, 1.3 κλεψίματα, 4.3 λάθη και 19.6 βαθμούς; στο σύστημα αξιολόγησης σε 32:32′ και 23 παιχνίδια στην EuroLeague, ενώ κατέκτησε το βραβείο πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην καριέρα του (2018, 2021).

Everything is around Kevin Pangos.

The triangle NBA – CSKA Moscow – Zenit.

Alexey Shved to CSKA is almost a DONE DEAL. Barring sensational scenarios, he will return to play at CSKA Moscow, as reported by Evrostavka first.#CSKA #Moscow #Basketball #Baloncesto #EuroLeague #NBA

