Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 τη σειρά τελικών με τους Φοίνιξ Σανς και το οφείλουν κατά το μέγιστο βάθμο, στον ηγέτη τους, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος αν συνεχίσει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, θα καταφέρει να σπάσει ένα μοναδικό ρεκόρ στα χρονικά του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας σταρ πρόκειται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Playoffs που θα τελειώσει μια χρονιά με τουλάχιστον 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 55% στα σουτ εντός πεδιάς, με την προϋπόθεση να έχει αγωνιστεί σε 15 ή περισσότερα παιχνίδια.

Αυτή τη στιγμή, ο Αντετοκούνμπο μετράει σε 18 αγώνες, 29.2 πόντους, 12.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 56.2% στα σουτ που επιχειρεί, όπερ και σημαίνει πως κατά πάσα πιθανότητα οι μέσοι όροι του θα μείνουν σε αυτά τα επίπεδα και θα κατορθώσει να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της postseason του πρωταθλήματος.

Giannis is on pace to be the first player in NBA history to average 25/10/5/1/1 on 55% shooting in single playoffs (min 15 games).

He is putting up 29/13/5/1/1 on 56 FG%. pic.twitter.com/aTUI93a6mK

— StatMuse (@statmuse) July 12, 2021