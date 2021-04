Η εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ (Tesla και Space X) έδωσε μια ακόμη γεύση από τα έως τώρα πειράματα της, παρουσιάζοντας μια μαϊμού, η οποία, έχοντας στο κεφάλι της δύο ασύρματα εγκεφαλικά εμφυτεύματα, φαίνεται να παίζει ένα βιντεοπαιγνίδι σε μια οθόνη απλώς με το νου της.

Το τρίλεπτο βίντεο δείχνει ένα αρσενικό μακάκο, με ένα τσιπάκι σε κάθε πλευρά του εγκεφάλου του, να παίζει το παιγνίδι «Mind Pong», χωρίς κανένα χειριστήριο, ελέγχοντας τις κινήσεις του παιγνιδιού απλώς με το να σκέπτεται ότι κουνάει το χέρι του πάνω ή κάτω.

Όπως έγραψε περιχαρής ο Μασκ στο Twitter, «το πρώτο προϊόν της Neuralink θα επιτρέψει σε κάποιον με παράλυση να χρησιμοποιεί ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο με το νου του πιο γρήγορα και από κάποιον που χρησιμοποιεί τα δάχτυλα του». Επόμενες εκδόσεις του προϊόντος, κατά τον πάντα υπεραισιόδοξο Μασκ, θα επιτρέψουν σε παραπληγικούς να περπατήσουν ξανά, ενώ τόνισε ότι τα εμφυτεύματα φορτίζονται ασύρματα, «με αποτέλεσμα κάποιος να δείχνει και να νιώθει τελείως φυσιολογικός».

Η συσκευή της Neuralink καταγράφει και αποκωδικοποιεί ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου χρησιμοποιώντας περισσότερα από 2.000 ηλεκτρόδια που υπάρχουν στο τσιπ που είναι εμφυτευμένο στο κινητικό φλοιό του εγκεφάλου και επιτρέπουν το συντονισμό των κινήσεων μετά από νοητική εντολή. Αυτό μπορεί μελλοντικά να επιτρέψει σε κάποιον να κάνει χρήση υπολογιστή, τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής μόνο με τη σκέψη του.

Οι ερευνητές της εταιρείας ανέφεραν ότι «η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και κλινικά αποτελεσματικό σύστημα διεπαφής ανθρώπου-εγκεφάλου που να είναι ασύρματο και πλήρως εμφυτεύσιμο. Ο πρώτος μας στόχος είναι να δώσουμε στους ανθρώπους με παράλυση ξανά την ψηφιακή ελευθερία τους, ώστε να επικοινωνούν εύκολα μέσω κειμένου, να ασκούν την περιέργεια τους στο διαδίκτυο, να εκφράζουν τη δημιουργικότητα τους μέσω της φωτογραφίας και της τέχνης και, ναι, να παίζουν βιντεοπαιγνίδια». Σε επόμενο στάδιο, το σύστημα «θα μπορούσε επίσης δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για να αποκαταστήσει τη σωματική κινητικότητα», μέσω εγκεφαλικών σημάτων που θα ενεργοποιούν τα νεύρα και τους μυς στο σώμα. Μέχρι όμως αυτό το προχωρημένο επίπεδο, το σύστημα θα χρειασθεί περαιτέρω βελτίωση.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs

