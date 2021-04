Ο Τσούπο Μότινγκ είναι ο άνθρωπος που θα καλύψει το κενό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην κορυφή της επίθεσης για την Μπάγερν, καθώς ο Καμερουνέζος πήρε φανέλα βασικού από τον Χάνσι Φλικ για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League.

Στο βασικό σχήμα της Παρί βρίσκεται ο Νεϊμάρ για τον μεγάλο αγώνα της Allianz Arena.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μπάγερν: Νόιερ, Χερνάντες, Ζίλε, Αλάμπα, Παβάρ, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Κομάν, Μίλερ, Σανέ, Τσούπο Μότιγνκ

Παρί Σεν Ζερμέν: Νάβας, Νταγκμπά, Κιμπεμπέ, Ντιαλό, Γκέι, Περέιρα, Ντι Μαρία, Νεϊμάρ, Ντράξλερ

🇩🇪 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 𝐕 𝐏𝐒𝐆 🇫🇷

Lewandowski & Gnabry are out for Bayern, Mbappe and Neymar lead the line for PSG 🔥

The teams 👇 #UCL pic.twitter.com/8rO59NWOaH

— Goal (@goal) April 7, 2021