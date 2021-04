Η Μπαρτσελόνα επικράτησε δύσκολα με 1-0 της Βαγιαδολίδ και βρίσκεται πλέον στο -1 από την πρωτοπόρο Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη μάχη για τον τίτλο να έχει πάρει… φωτιά λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος της φετινής La Liga.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς, ο προπονητής των Καταλανών έχρισε φαβορί την ομάδα του Σιμεόνε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ωστόσο αυτός και οι παίκτες του είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν για να πάρουν εκείνοι τον τίτλο.

Επόμενο εμπόδιο στο πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα «Ελ Κλάσικο» που ίσως αποβεί καθοριστικό για την έκβαση του πρωταθλήματος. Ο Ολλανδός τεχνικός έδωσε το σύνθημα για αυτή την αναμέτρηση, γράφοντας στο Twitter:

«Πήραμε μια νίκη χωρίς να παίξουμε καλά. Είμαστε έτοιμοι για ένα συναρπαστικό φινάλε στη σεζόν. Πλέον επικεντρωνόμαστε στο «Κλάσικο».

A victory without playing well. We are ready for a beautiful and exciting end of the season! On to ‘El Clásico’ 💪 #ForçaBarça

Una victoria sin jugar bien. Estamos listos para un final de temporada bonito y emocionante! Ahora ‘El Clásico’ 💪 #ForçaBarça pic.twitter.com/hwxbUbbK7T

