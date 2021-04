Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ιορδανίας συνέλαβαν σήμερα ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, έναν πρώην σύμβουλο του βασιλιά Αμπντάλα και άλλα πρόσωπα, για θέματα «σχετιζόμενα με την ασφάλεια», μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Petra.

Στη χώρα, πάντως, διακινούνται φήμες για απόπειρα πραξικοπήματος.

Δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας πήγαν στο σπίτι του ετεροθαλούς αδελφού του βασιλιά και πρώην διαδόχου του θρόνου, Χάμζα και τον ανακρίνουν. Διευκρινίστηκε, ωστόσο, ότι δεν έχει συλληφθεί. Μια επίσημη πηγή επιβεβαίωσε επίσης στο Petra ότι ο πρίγκιπας Χάμζα δεν είναι μεταξύ των συλληφθέντων.

Coup attempt reportedly thwarted in #Jordan where the official news agency says Prince Hamzah is NOT under arrest. https://t.co/PlEy6slB2H

— Steve Herman (@W7VOA) April 3, 2021