Ο γοητευτικός Σλοβένος γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς δεν δίστασε να φλερτάρει με διαιτητή στο παρκέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Λος Άντζελες Κλίπερς!

Ο Λούκα Ντόντσιτς μαγεύτηκε από την ομορφιά της διαιτήτριας, Άσλεϊ Μόγιερ-Γκλάιχ, την οποία φλέρταρε κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνοντας τα μάτια της να…γυρίσουν κυριολεκτικά.

Luka Doncic metió 42 puntos, se paseó a los Clippers y tuvo una conversación con la referee Ashley Moyer-Gleich que fue más o menos así:

~Did you see that foul?

~What foul? What foul?

~Fouling in love with youpic.twitter.com/BzJrIuMhrS

— Álvaro (@alvaro_caste) March 19, 2021