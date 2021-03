Στο στόχαστρο των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε η σύζυγός του Ζεράρ Πικέ, Σακίρα εν όψει της ρεβάνς με τη Μπαρτσελόνα στο Παρίσι για τη φάση των 16 του Champions League.

Παρόλο που οι Γάλλοι πέρασαν σαν σίφουνας από τη Βαρκελώνη επικρατώντας με 4-1 των Καταλανών και βρίσκονται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, οι οπαδοί της Παρί σε μια προσπάθεια τους να επηρεάσουν τον αμυντικό των «μπλαουγκράνα», ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι λόγω τραυματισμού, τα έβαλαν με την Κολομβιανή ποπ σταρ.

Στους λογαριασμούς των οργανωμένων οπαδών της γαλλικής ομάδας κυκλοφορήσαν φωτογραφίες όπου κρατούν διάφορα πανό με ένα εξ αυτών να γράφει «Shakira at La Jonquera» (= Η Σακίρα στη Ζονκέρα). Όπου Ζονκέρα είναι μια περιοχή στα σύνορα της Καταλονίας με τη Γαλλία στα Πυρηναία, όπου ανθεί η πορνεία.

Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν αυτό που θα περίμεναν οι οπαδοί της Παρί, καθώς η ενέργεια τους γύρισε «μπούμερανγκ».

🙏| Time and again we are seeing instances of hardworking women being insulted or slut-shamed, be it in music industry or, in this instance, the soccer world.

It’s time we raise our voices and denounce such misogyny.#RespectShakira #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/7jhTOzTuX2

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) March 8, 2021