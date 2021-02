Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και αυτές οι λέξεις της συγκεκριμένης εικόνας φαίνεται πως έχουν μπερδέψει πολλούς οπαδούς του K-pop συγκροτήματος GFriend. Ένα από τα μέλη του έβαλε δίπλα σε ένα κέρινο άγαλμα ενός ναζί στρατιώτη! Σε μια πλέον διαγεγραμμένη ανάρτηση, το μέλος της μπάντας εμφανίστηκε να αγκαλιάζει ένα άγαλμα ενός στρατιώτη ντυμένου με ναζιστική στολή που παραπέμπει στην εποχή του Χίτλερ.

Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και το σοκ τους για το πώς η 25χρονη τραγουδίστρια της Νότιας Κορέας μπορούσε να δημοσιεύσει τέτοιες φωτογραφίες στα κοινωνικά της μέσα. Οι οπαδοί της K-pop στο Twitter έχουν μοιραστεί τη γνώμη τους για το θέμα, καθώς ορισμένοι καταδικάζουν εντελώς την άγνοια του Sowon, ενώ άλλοι την υπερασπίζονται λέγοντας ότι μπορεί να μην είχε ιδέα πρί της ναζιστικής περιβολής του αγάλματος.

Ένας Εβραίος φαν της K-pop και του εν λόγω συγκροτήματος έγραψε στο Twitter ότι είναι απογοητευμένος με την Sowon, αλλά χαίρεται που διέγραψε την ατυχή της δημοσίευση. Ωστόσο, εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Sowon θα ζητήσει ξεκάθαρα συγγνώμη, δεδομένου ότι οι Ναζί δεν είναι φίλοι κανενός ούτε κάποιοι που μπορεί κανείς να αγκαλιάσει ή να κοιτάξει με θαυμασμό, επειδή είναι δολοφόνοι και υπεύθυνοι για τους θανάτους έξι εκατομμυρίων Εβραίων.

Ένας από τους οπαδούς της K-pop των οποίων η οικογένεια υπέφερε λόγω του ολοκαυτώματος έγραψε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάποιοι άνθρωποι λένε ότι δεν έκανε τίποτα λάθος η νεαρή τραγουδίστρια. Ο χρήστης ανέφερε ότι μέλη της οικογένειάς του πέθαναν στο στρατόπεδο των Ναζί και πολέμησαν στον πόλεμο- δεν θέλει οι άνθρωποι να εξομαλύνουν αυτό το σκληρό κεφάλαιο της ιστορίας εξαιτίας «σφαλμάτων» από ανθρώπους που δνε το πέρασαν και δεν έχουν ιδέα. Ο θαυμαστής είπε ότι αισθάνονται «πληγωμένοι» και ζήτησαν από την Sowon να διαβάσει, να ψαχτεί και, φυσικά, να ζητήσει συγγνώμη.

Εν τω μεταξύ, ένας άλλος θαυμαστής δημοσίευσε ένα tweet υποστηρικτικό προς την Sowon και έγραψε, ότι εάν ήταν στη θέση της, ούτε εκείνος θα ήξερε ότι ήταν ένα ναζιστικό άγαλμα, αφού δεν υπήρχε κάποιο έντονο σημάδι, πχ. η σβάστιγγα. Ανέφεραν επίσης ότι οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζουν τα είδωλα της K-pop σαν ανθρώπους που κάνουν και λάθη.

Σύμφωνα με δήλωση του πρακτορείου ταλέντων του GFriend Source Music, η εικόνα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τραβήχτηκε σε ένα καφέ στο Paju όπου το συγκρότημα έκανε κάποιο γύρισμα.

Το εξαμελές συγκρότημα αποτελείται από τους Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB και Umji που έκαναν το ντεμπούτο τους το 2015.