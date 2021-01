Design

Design of the Year 2020 οι ροζ τραμπάλες στον «φράχτη» ΗΠΑ-Μεξικού

Η εγκατάσταση Teeter Totter Wall του αρχιτεκτονικού γραφείου Rael San Fratello ανακηρύχθηκε Design of the Year 2020 στην απονομή των Beazley Designs of the Year που διοργανώνει κάθε χρόνο το Design Museum του Λονδίνου