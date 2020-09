Ειδήσεις

Κοροναϊός : Πόσο συμβάλλει η βιταμίνη D στην αποφυγή λοίμωξης του αναπνευστικού

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα δεδομένα από την πρόσφατη μελέτη «Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results» στο περιοδικό JAMA