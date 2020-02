Εκκενώθηκε κατάστημα της IKEA στο Λονδίνο λόγω εντοπισμού ενός ύποπτου πακέτου.

Οι Αρχές για λόγους ασφάλειας έβγαλαν από το κατάστημα όλους τους καταναλωτές και διενήργησε έρευνα στο κατάστημα, στο Νότιο Λονδίνο στην περιοχή Croydon.

Lots of Alarms and police in #Ikea #Croyden, we re being evacuated but have no idea about the reasen… pic.twitter.com/yBH7KdLh7f

— A Ragad (@abdelali_ragad) February 22, 2020