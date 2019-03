Δεύτερη νίκη στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Και μάλιστα η σημερινή κόντρα σε μια ομάδα όπως η Χαλ που ανταγωνίζεται για το ίδιο δικαίωμα στο όνειρο. Για την παρουσία στα πλέι-οφ της ανόδου. Η ομάδα του Μάρτιν Ο Νιλ επικράτησε με 3-0, έφτασε στους 53 βαθμούς και είναι μόλις ένα τρίποντο πίσω από την Ντέρμπι Κάουντι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην προνομιούχο 6η θέση του πίνακα.

Απομένουν δέκα αγωνιστικές. Η μάχη λοιπόν όπως γίνεται κατανοητό τώρα αρχίζει, για την δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης που σήμερα είδε τον Καρίμ Ανσαριφάρντ να την βοηθά ουσιαστικά για αυτό το τρίποντο το οποίο προέκυψε με… έκρηξη δέκα λεπτά. Ο Καρβάλιο άνοιξε το σκορ (72΄), ο Καρίμ «κλείδωσε» τη νίκη (76΄) και ο Λόλει την έκανε θρίαμβο. Ένα καθαρό 3-0 παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στις κερκίδες του Σίτι Γκράουντ.

Λέγαμε όμως για τον Ανσαριφάρντ. Ο Ιρανός πέρασε στο ματς στο 59΄αντί του Μπονατίνι. Και στην 7η συμμετοχή του άνοιξε τον λογαριασμό του με τη Νότιγχαμ. Βεβαίως σήμερα είναι η πρώτη φορά που έπαιξε σχεδόν τριαντά-πέντε λεπτά. Οι προηγούμενες συμμετοχές, όλες μαζί, του είχαν δώσει το δικαίωμα να πατήσει χορτάρι συνολικά, μόλις για ένα ημίχρονο (45΄λεπτά)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής: Νότιγχαμ-Χαλ 3-0, Μπλάκμπερν- Πρέστον 0-1, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Ρόδεραμ 2-0, Μπόλτον-Μίλγουολ 2-1, Μπρίστολ-Λιντς 0-1, Ντέρμπι Κάουντι- Σέφιλντ Γουένσντει 1-1, Μίντλεσμπρο-Μπρέντφορντ 1-2, ΚΠΡ-Στόουκ Σίτι 0-0, Ρέντινγκ-Γουίγκαν 3-2, Γουέστ Μπρομ-Ίπσουιτς 1-1. Χθες η Νόριτς επικράτησε με 1-0 της Σουόνσι. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (14.00) με την αναμέτρηση της Μπέρμιγχαμ με την Άστον Βίλα, το ντέρμπι του Λάνκασαϊρ.

Welcome, Mr Marinakis!

#NFFC are delighted to have owner Mr Evangelos Marinakis attend today's sold-out game against Hull City at The City Ground. pic.twitter.com/XU2B92Lu6L

— Nottingham Forest FC (@NFFC) March 9, 2019