Ολυμπιακός: Πότε θα διεξαχθεί ο τελικός της Euroleague
Η μέρα και η ώρα του μεγάλου τελικού της Euroleague, στον οποίο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Φενέρ με 79-61 στον ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/5, 21:00) και πλέον οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν τον αντίπαλό τους, από το ζευγάρι του άλλου ημιτελικού στο Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο κάνει τζάμπολ στις 21:00.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον 10ο τελικό Euroleague της ιστορίας του και θα διεκδικήσει την 4η κούπα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
