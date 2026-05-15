Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
Ποδόσφαιρο 15 Μαΐου 2026, 09:38

Ο Εμπαπέ μίλησε για τους λόγους που έχει παραγκωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Αρμπελόα τού ξεκαθάρισε πως δεν είναι πλέον πρώτος στις επιλογές του.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Οβιέδο. Η «βασίλισσα» μπορεί να επικράτησε με 2-0, όμως άνοιξε ένας νέος κύκλος συζητήσεων στα social σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ερωτηθείς για τις έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό του «Μπερναμπέου», ο Γάλλος σούπερ σταρ της Βασίλισσας επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από τον παραγκωνισμό του.

Η δήλωση που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση αφορούσε την ιεραρχία στην επίθεση της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει πως ο λόγος που δεν αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς με την Οβιέδο είναι ότι ο Αρμπελόα του ξεκαθάρισε πως πλέον αποτελεί την τέταρτη επιλογή του, πίσω από τους Μασταντουόνο, Βινίσιους και Γκονζάλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εμπαπέ:

«Είμαι 100% εντάξει (με το ότι μπήκα αλλαγή). Δεν έχω παίξει επειδή ο προπονητής μου είπε ότι είμαι ο τέταρτος επιθετικός της ομάδας, πίσω από τους Μασταντούονο, Βίνι και Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα, αλλάείναι δική του απόφαση και πρέπει πάντα να τη σέβεσαι. Δεν είμαι θυμωμένος».

Ο κόουτς της Ρεάλ, ωστοσο, διέψευσε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου τα όσα υποστήριξε ο παίκτης του, λέγοντας ότι ουδέποτε είπε κάτι τέτοιο.

