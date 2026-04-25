Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)

Με το ένα… πόδι στον δεύτερο γύρο της Δύσης βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς οι οποίοι επικράτησε με 112-108 των Χιούστον Ρόκετς στην παράταση (101-101 κ.δ), κάνοντας το 3-0 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που στα 41 του συνεχίζει να κάνει απίθανα πράγματα, σκοράροντας το καλάθι που έστειλε το ματς στην παράταση.

Ο «βασιλιάς» σταμάτησε στους 29 πόντους και τα 13 ριμπάουντ παίζοντας για 45 λεπτά! Πολύ καλοί οι Ρούι Χατσιμούρα με 22 πόντους και Μάρκους Σμαρτ με 21 πόντους και 10 ασίστ για τους «λιμνανθρώπους». Από την άλλη, ο Αλπερέν Σενγκούν σταμάτησε στους 33 πόντους και τα 16 ριμπάουντ, ο Αμέν Τόμπσον είχε 26 πόντους με 11 ριμπάουντ και ο Τζαμπάρι Σμιθ μέτρησε 24 πόντους.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Μετά την ήττα τους στη Μασαχουσέτη, οι Μπόστον Σέλτικς πλήρωσαν με το ίδιο… νόμισμα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, σε ένα γενικά κλειστό παιχνίδι, επικρατώντας με 108-100 και κάνοντας το 2-1 στη σειρά, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα.

Εντυπωσιακό το μεγάλο δίδυμο των «κελτών», Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν, που σημείωσαν έκαστος από 25 πόντους, ενώ από 15 πόντους είχε ο Πέιτον Πρίτσαρντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Ταϊρίζ Μάξι είχε 31 πόντους, με τον Πολ Τζορτζ να γράφει 18 και τον Κέλι Ουμπρέ 17 πόντους.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Μπορεί να παρατάχθηκαν χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που έχει μπει στο πρωτόκολλο για τη διάσειση, όμως οι Σαν Αντόνιο Σπερς έδειξαν ότι έχουν «μέταλλο» και με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο επικράτησαν των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στο Όρεγκον με 120-108 και έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ παίρνοντας το προβάδισμα ξανά στη σειρά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «σπιρούνια» ήταν ο Στεφόν Καστλ με 33 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Ντίλαν Χάρπερ με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά και του Ντι’Άαρον Φοξ με 18 πόντους. Από την άλλη, ο Τζρου Χόλιντεϊ σταμάτησε στους 29 πόντους, με τον Σκουτ Χέντερσον να προσθέτει άλλους 21 πόντους.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*