Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)
Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα ποδηλασίας στον αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο, που γλίτωσε την καραμπόλα, αλλά όχι την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Απίθανη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας στην Ιταλία και σοκαριστική πτώση και τραυματισμός για αθλήτρια.
Συγκεκριμένα, η Ιταλίδα ποδηλάτισσα Ντεμπόρα Σιλβέστρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τη διάρκεια του κλασικού μονοήμερου ποδηλατικού αγώνα γυναικών Μιλάνο-Σανρέμο το Σάββατο.
Η ποδηλάτισσα έπεσε πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, στην προσπάθειά της να αποφύγει την καραμπόλα ποδηλάτων που είχε δημιουργηθεί μπροστά της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 27χρονη είχε τις αισθήσεις της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
Πώς έγινε το ατύχημα στον αγώνα ποδηλασίας
Terrible accidente el que se dió en la rama femenina de ciclismo Milan-San Remo🤯🤯 pic.twitter.com/YZoTMdGCS5
— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) March 21, 2026
Κατά την κατάβαση ενός συγκεκριμένου δρόμου που ονομάζεται Cipressa, μερικές αθλήτριες, ανάμεσά τους και τα φαβορί για την πρωτιά, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, προκαλώντας καραμπόλα στο δρόμο.
Όσες κατάφεραν απέφυγαν τον συνωστισμό που προκλήθηκε στο σημείο εκείνο, όχι όμως η άτυχη Σιλβέστρι, που έπεσε από ύψος στο έδαφος. Κάποιες από τις αθλήτριες κατάφεραν να συνεχίσουν στον αγώνα, ενώ άλλες αποσύρθηκαν προκειμένου να πάνε για εξετάσεις.
