Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Άσχημα τα νέα για τους ντόπιους και τους τουρίστες που τριγυρνούν στους δρόμους των πόλεων της Δανίας, χαζεύοντας τα κατακόκκινα γραμματοκιβώτια: ήρθε η ώρα να πουν αντίο σε ένα ορόσημο που έδινε στην χώρα μια εσάνς ρομαντισμού – η ψηφιακή εποχή νίκησε.

Και δυστυχώς, δεν υπερβάλουμε. Τα πολύχρωμα γραμματοκιβώτια εξαφανίζονται με γοργούς ρυθμούς από τις γωνίες των δρόμων, καθώς η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας ετοιμάζεται να τερματίσει την υπηρεσία παράδοσης επιστολών στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Δεκεμβρίου, η PostNord θα παραδώσει την τελευταία επιστολή της.

Καλωσήρθατε στην ψηφιακή εποχή

«Είμαστε η ταχυδρομική υπηρεσία των Δανών εδώ και 400 χρόνια και, ως εκ τούτου, είναι μια δύσκολη απόφαση να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας», δήλωσε ο Kim Pedersen, Διευθύνων Σύμβουλος της PostNord Denmark, σε μια δήλωση, όπως μεταδίδει το Associated Press.

«Οι Δανοί έχουν εισέλθει σε μεγάλο βαθμό στον ψηφιακό κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα έχουμε να διαχειριστούμε πολύ λίγα γράμματα, και η πτώση συνεχίζεται σε τέτοιο βαθμό που η αγορά των γραμμάτων δεν είναι πλέον κερδοφόρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Miranda Bryant της εφημερίδας Guardian, όσοι επιθυμούν να αποστείλουν γράμματα στη Δανία θα μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν αλληλογραφία μέσω της εταιρείας διανομής Dao. Ωστόσο, θα πρέπει είτε να παραδίδουν την αλληλογραφία τους απευθείας σε ένα κατάστημα της Dao, είτε να καταβάλλουν ένα τέλος για την παραλαβή της.

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, όταν ιδρύθηκε από τον Χριστιανό Δ’. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για παράδοση γραμμάτων έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η χώρα διαθέτει ένα εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτοποίησης.

Ο αριθμός των επιστολών που αποστέλλονται στη Δανία έχει μειωθεί κατά 90% από το 2000 – από 1,4 δισεκατομμύρια έφτασε τα 200 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από την PostNord.

Μόνο το 2024, η παράδοση επιστολών μειώθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το 2023. Η PostNord αποδίδει αυτή τη μείωση στη νομοθεσία που προκάλεσε την εκτίναξη της τιμής των ταχυδρομικών τελών σε περίπου 4,50 δολάρια ανά επιστολή, σύμφωνα με το Economist.

«Οι Δανοί δεν λαμβάνουν σχεδόν καθόλου επιστολές πια», λέει ο Pedersen σε συνέντευξη του στην Adrienne Murray του BBC News. «Λαμβάνουν κατά μέσο όρο μία επιστολή το μήνα. Δεν είναι πολλές».

«Αντιθέτως», προσθέτει, «οι Δανοί λατρεύουν να κάνουν αγορές στο διαδίκτυο. Το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται σημαντικά και εμείς ακολουθούμε αυτή την τάση».

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Henrik Petit / PostNord