«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στην «Astana Arena» (17:30) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, που θα γίνει κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν τη νίκη που θα τους κρατήσει «ζωντανούς» για την πρόκριση στα νοκ-άουτ κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, την ώρα του αγώνα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι στους -20 βαθμούς Κελσίου.
Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η Αστάνα είναι εδώ και αρκετές ημέρες χιονισμένη με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκουν «λευκό» τοπίο κατά την άφιξή τους προχθές (7/12). Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Καϊράτ, η θερμοκρασία στην πόλη του Καζακστάν είναι στους -19.
Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, οι εκσκαφείς βγάζουν χιόνι στους -19 βαθμούς και εργάζονται πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου που θα διεξαχθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Δείτε τι συμβαίνει έξω από την «Astana Arena» πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός:
Λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, έξω από την «Astana Arena», οι άνθρωποι του γηπέδου κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να βελτιώσουν τις συνθήκες και την ομαλή είσοδο των αποστολών και των οπαδών των δύο ομάδων στο γήπεδο.
