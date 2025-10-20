Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Παγκόσμια Ημέρα Σεφ: Βρήκαμε τον καλύτερο τρόπο να την γιορτάσεις
Τα Νέα της Αγοράς 20 Οκτωβρίου 2025

Παγκόσμια Ημέρα Σεφ: Βρήκαμε τον καλύτερο τρόπο να την γιορτάσεις

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεφ, «ξύπνα» τον μάγειρα που κρύβεις μέσα σου και μεταμόρφωσε την κουζίνα σου σε δημιουργικό εργαστήρι γεύσης!

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Για τον Anthony Bourdain, το πώς φτιάχνει κανείς μια ομελέτα δεν αποτελούσε απλώς μαγειρική λεπτομέρεια, αλλά χαρακτηριστικό δείγμα της προσωπικότητας, της τεχνικής και του σεβασμού προς την απλότητα και την ουσία της μαγειρικής. Η Παγκόσμια Ημέρα Σεφ (20 Οκτωβρίου) έρχεται να μας υπενθυμίσει την σπουδαιότητα του ανθρώπου… πίσω από το πιάτο.

Δεν είναι μόνο η συνταγή, τα υλικά και η τεχνική. Η δημιουργικότητα, η αφοσίωση και το πάθος είναι τα κρυφά συστατικά που μετατρέπουν το φαγητό σε πολυαισθητηριακή εμπειρία, ταξίδι, έμπνευση και ιστορίες που μεταδίδονται από τραπέζι σε τραπέζι, γεφυρώνοντας πολιτισμούς και προσφέροντας απόλαυση.

Για αυτό λοιπόν, φέτος άδραξε την ευκαιρία και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο: μαγειρεύοντας! Δημιούργησε ευφάνταστα πιάτα, δοκίμασε ανατρεπτικούς συνδυασμούς, εμπνεύσου και μοιράσου την εμπειρία – άφησε τη μαγειρική να αποτελέσει έμπνευση και να πυροδοτήσει συζητήσεις, αναμνήσεις και συναισθήματα.

Όσα θα χρειαστείς για να «ξυπνήσεις» τον μάγειρα που κρύβεις μέσα σου

Για να μετατρέψεις την κουζίνα στο εργαστήρι σου, θα χρειαστεί να την εξοπλίσεις με τις κατάλληλες συσκευές μαγειρέματος, τις οποίες θα βρεις σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε οικιακές συσκευές ενώ θα τις παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Μάλιστα, θα τις παραλάβεις όλες σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA. Οι συσκευές που δεν πρέπει να λείπουν από τα ράφια σου, περιλαμβάνουν:

Φούρνος

Ξεκινώντας από το πρώτο και το βασικότερο, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κουζίνα χωρίς τον φούρνο της. Με εξειδικευμένες λειτουργίες και υψηλές επιδόσεις, σε βοηθά να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα σε ψήσιμο και μαγείρεμα σε πολλαπλά επίπεδα ταυτόχρονα.

Τηγάνια και ταψιά

Εξίσου σημαντικό ένα τηγάνι γκριλ είναι απαραίτητο για το τηγάνισμα, το ψήσιμο και το σοτάρισμα όλων των τύπων κρέατος και λαχανικών, ώστε να πετύχεις μια ζουμερή μπριζόλα, στήθος κοτόπουλου ή φιλέτο ψαριού, ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Εάν αγαπάς την μοναδική γεύση του καπνιστού, τότε το μαντεμένιο τηγάνι-καπνιστήρι δεν πρέπει να λείπει από τον εξοπλισμό σου ενώ και το ταψί είναι απαραίτητο για το ψήσιμο διαφόρων φαγητών, από πίτες μέχρι και κέικ.

Φριτέζα αέρος

Η φριτέζα αέρος πρόκειται για τον αφανή «ήρωα» της καθημερινής διατροφής, καθώς ετοιμάζει υγιεινά γεύματα, με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι, για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου φαγητό με λιγότερα λιπαρά. Ανάλογα με τη φριτέζα που θα επιλέξεις, ορισμένες διαθέτουν και λειτουργία αποξήρανσης φρούτων, για να προετοιμάσεις και να απολαμβάνεις απολαυστικά σνακ.

Γάστρα

Σε ποιον δεν αρέσει το μοσχάρι στην γάστρα; Πρόκειται για το ιδανικό σκεύος για εάν αγαπάς τις παραδοσιακές γεύσεις και σου αρέσει να μαγειρεύεις πολλά και διαφορετικά πιάτα, από ψητά κρέατα μέχρι λαδερά φαγητά.

Κουζινομηχανή

Η κουζινομηχανή θα γίνει ο βοηθός σου στην κουζίνα, καθώς θα αναλάβει το ανακάτεμα, το ζύμωμα και το χτύπημα, αφήνοντας τα χέρια σου καθαρά για να συνεχίζεις με άλλες δουλειές. Πρόκειται για μια ευέλικτη συσκευή που μπορεί να χειριστεί μεγάλες ποσότητες και πυκνά συστατικά, ενώ με τα εξαρτήματά της μπορεί να εκτελέσει πολλές εργασίες για να δημιουργήσεις αφράτα μίγματα όπως μαρέγκα, κρέμα σαντιγί ή και ζύμη για κρέπες.

Πολυμίξερ

Εάν θέλεις να εξοικονομήσεις πολύτιμο χρόνο και ενέργεια, τότε το πολυμίξερ θα σου «λύσει» τα χέρια. Εκτελεί γρήγορα εργασίες όπως το κόψιμο, το τεμαχισμό και το τρίψιμο των συστατικών, γεγονός που κάνει την προετοιμασία των γευμάτων ευκολότερη και ταχύτερη.

Ζυγαριά και βραστήρας

Τόσο η ζυγαριά όσο και ο βραστήρας πρόκειται για δύο συσκευές που δεν πρέπει να λείπουν από την κουζίνα σου. Με την ζυγαριά θα μετράς τα υλικά σου με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να πετυχαίνει κάθε συνταγή ενώ με τον βραστήρα θα εξοικονομείς πολύτιμο χρόνο.

Σκεύος Φοντύ

Μιας και οι γιορτές πλησιάζουν, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου σκεύος φοντύ για να φτιάξεις λαχταριστά φοντύ που λιώνουν στο στόμα από διάφορα τυριά η ακόμη και από σοκολάτα.

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
Υποχρεωτική και δωρεάν 21.10.25

Μόνο 10% των ανελκυστήρων έχει απογραφεί - Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή των ασανσέρ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Κόσμος 21.10.25

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση
Τι προβλέπει 21.10.25 Upd: 11:58

Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι υπάρχουν «μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης»

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

