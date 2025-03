Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν διαβεβαίωσαν πως πήραν τον πλήρη έλεγχο της πρωτεύουσας, του Χαρτούμ, μια εβδομάδα αφού απέσπασαν το προεδρικό παλάτι από τους παραστρατιωτικούς κατά τη διάρκεια μείζονος επίθεσης, έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

«Οι δυνάμεις μας κατάφεραν σήμερα να εκκαθαρίσουν (…) τους τελευταίους θυλάκους (αντίστασης) της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης του Ντάγκλο στην τοποθεσία του Χαρτούμ», ανέφερε ο Νάμπιλ Αμπντουλά, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, αναφερόμενος στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), τις οποίες διοικεί ο Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Προχθές Τετάρτη ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, δήλωσε πως η πρωτεύουσα «απελευθερώθηκε» από το προεδρικό παλάτι, όπου έφτασε ενώ βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση των δυνάμεών του για να ανακτήσουν τη Χαρτούμ από τα χέρια των ΔΤΥ.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ένοπλες δυνάμεις ανέφερε πως οι παραστρατιωτικοί αποχώρησαν μέσω γέφυρας στη Τζάμπαλ Αουλίγια, της μοναδικής οδού διαφυγής που τους είχε απομείνει.

NEW | The Sudanese Armed Forces (SAF) retook central Khartoum from the Rapid Support Forces (RSF), marking a major military & political victory for the SAF.

The RSF has intensified efforts to assert control over western Sudan & de facto partition Sudan as it loses Khartoum.🧵 pic.twitter.com/ERB5Tkw1oo

— Critical Threats (@criticalthreats) March 27, 2025