Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ κατηγορήθηκε για ρητορική κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αφού δημοσίευσε ένα meme που κοροϊδεύει τους queer ανθρώπους, τα εμβόλια, το κίνημα Black Lives Matter και τον κοροναϊό.

Οι χρήστες του Twitter απάντησαν στον Μασκ αφού μοιράστηκε το meme «Σου έκαναν πλύση εγκεφάλου» στην πλατφόρμα την Τετάρτη.

«Οι πιο παράλογες προβλέψεις που άκουσα ποτέ» – Η δηκτική απάντηση Μασκ στον Μεντβέντεφ

Το meme απεικονίζει δύο ανθρωπάκια να στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο με το ένα να λέει «Σου έκαναν πλύση εγκεφάλου» ενώ το άλλο απαντά με «Αλήθεια;», υπονοώντας ότι η άλλη φιγούρα είναι αυτή που έχει υποστεί πραγματική πλύση εγκεφάλου.

Στο meme που μοιράστηκε ο Μασκ, μία από τις φιγούρες απεικόνιζε ένα άτομο να φορά μάσκα προσώπου με εικόνες που υποστηρίζουν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, εμβόλια, Black Lives Matter, ton κομμουνισμό, και… ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένου του Twitter), το CNN και το Ισλάμ.

«Δεν έχω υποστεί πλύση εγκεφάλου!!» έγραψε ο Μασκ.

Μια πρόσφατη αναφορά της Media Matters διαπίστωσε ότι από τότε που ο Έλον Μασκ αγόρασε το Twitter τον Οκτώβριο του 2021, η ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ στην πλατφόρμα έχει αυξηθεί κατά 1200%.

Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισήμαναν πώς το meme «πλύσης εγκεφάλου» του Μασκ ενίσχυσε περαιτέρω τη ρητορική μίσους, κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, σύμφωνα με το pinknews.

I wonder where he got the idea about saying LGBTQ people are brainwashed. https://t.co/EL6OPPkuVz pic.twitter.com/TkSFO5v7Bk

Musk’s Twitter: a rise in vile antisemitism, anti-LGBT hatred & racism; a place that welcomes the Proud Boys & promotes extreme anti-vaccine disinformation; & a venue for expressing deep grievance that Alex Berenson is not getting more love & air time. Can a new CEO reverse this? pic.twitter.com/7SRRrs8JX6

— Prof Gavin Yamey (@GYamey) December 28, 2022