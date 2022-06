Στα μέσα της δεκαετίας του 80, μια Βρετανίδα ποπ τραγουδίστρια, προκάλεσε ντελίριο στον ανδρικό πληθυσμό σε όλη τη γη και τον έκανε να παραμιλά. Το όνομα της ήταν Σαμάνθα Φοξ.

Τώρα η φαντασίωση εκατομμυρίων ανδρών που τότε ήταν έφηβοι, και έκαναν σαν τρελοί να δουν το video clip της Σαμάνθα Φοξ να λέει «touch me», καταστρέφεται. Η γυναίκα που πολλοί είχαν αφίσα στο δωμάτιο τους να ποζάρει με το κόκκινο μαγιό και να ξεχειλίζουν ο αισθησιασμός της, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της.

Η σύντροφος της Σαμάνθα και πλέον σύζυγος της ονομάζεται Λίντα Όλσεν. Οι δυο γυναίκες είχαν 6 χρόνια σχέσης και τελικά αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους σε μια πολυτελή τελετή που έγινε στο Έσεξ.

Η 56χρονη τραγουδίστρια εντυπωσίασε με την εμφάνιση της αφού ο χρόνος από το χυμώδες κορμί της φαίνεται ότι στάθηκε αρκετά καλός. Φορούσε ένα στράπλες νυφικό φόρεμα και ασημένια παπούτσια με ψηλό τακούνι. Δίπλα της τα παρανυφάκια ήταν ντυμένα σε ροζ χρώματα.

Η Σαμάνθα έφτασε στο χώρο της δεξίωσης με ένα λευκό ταξί διακοσμημένο με ροζ κορδέλες που στον αριθμό κυκλοφορίας του έγραφε: «Η Σαμάνθα και η Λίντα παντρεύονται στις 18 Ιουνίου».

