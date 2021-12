Έχει περάσει μία εβδομάδα και ακόμη είναι νωπές οι μνήμες από το συγκλονιστικό Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο έκρινε τον πρωταθλητή.

Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε του Λιούις Χάμιλτον και κατέκτησε τον τίτλο, σε έναν αγώνα ο οποίος θα μείνει στην ιστορία.

Η διοργανώτρια Αρχή της Formula 1 δημοσίευσε ένα απίστευτο βίντεο, το οποίο δείχνει τον τελευταίο γύρο της αναμέτρησης από τα κόκπιτ των Φερστάπεν και Χάμιλτον.

Απολαύστε το πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο:

The two onboard views of that extraordinary final lap #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/1FiDGddxjC

— Formula 1 (@F1) December 16, 2021