Η ακριβοθώρητη Morgan προσθέτει στην γκάμα της μια νέα, ισχυρότερη εκδοχή του Plus 8 με τα διακριτικά GTR η οποία αντλεί τις επιρροές της από τα αγωνιστικά Plus 8 της δεκαετίας του 1990 και επαναφέρει στο προσκήνιο τον V8 κινητήρα για μια τελευταία εμφάνιση.

Παρά το γεγονός ότι το νέο μοντέλο μοιράζεται κάτι παραπάνω από πολλά κοινά με τα Plus Four και Plus Six, η έκδοση κρύβει στα σπλάχνα της το παλαιότερο πλαίσιο της Morgan.

Ως αποτέλεσμα, την θέση του κινητήρα δεν παίρνουν τα τετρακύλινδρα και εξακύλινδρα σύνολα της BMW που χρησιμοποιεί εσχάτως η Morgan λόγω των αυστηρότερων εκπομπών ρύπων, αλλά ένας V8 κινητήρας και συγκεκριμένα αυτός που εφοδίαζε το Aero 8 η παραγωγή του οποίου ολοκληρώθηκε το 2019.

Όταν αυτό συνέβη και η Morgan έκανε την μετάβαση σε μια νέα αρχιτεκτονική, πούλησε τα εναπομείναντα, εννέα πλαίσια για το Plus 8 σε μια άλλη εταιρεία η οποία εν τω μεταξύ πτώχευσε με αποτέλεσμα αυτά να επανέλθουν στην ιδιοκτησία της Morgan.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία της έκδοσης GTR η οποία έχει ως αφετηρία τα συγκεκριμένα πλαίσια. Η πιο προφανής σχεδιαστική επιρροή της προέρχεται από το Morgan GT της δεκαετίας του ’90, γνωστού ως Big Blue και το οποίο υπήρξε το κύριο όχημα δοκιμών για την νέα τότε πλατφόρμα αλουμινίου της βρετανικής φίρμας η οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκε στο Aero 8.

Από το αρχέτυπο Plus 8 προέρχονται και οι αεροδυναμικές λεπτομέρειες όπως προδίδει ο σχεδιασμός του splitter μπροστά και του διαχύτη ενώ την εικόνα συμπληρώνουν οι φαρδείς θόλοι και η νέα οροφή από αλουμίνιο. Το καπό έχει αποκτήσει κάποιες επιπλέον εισαγωγές αέρα για την αποτελεσματικότερη ψύξη του μεγαλύτερου κινητήρα ενώ νέες είναι και οι οπές απαγωγής αέρα πίσω από τους θόλους που φροντίζουν για την αποτελεσματικότερη ψύξη των φρένων.

Αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εσωτερικό όπου έχουν μπει τα διακριτικά της έκδοσης και ο αύξων αριθμός της κάθε μονάδας ενώ προσφέρεται η επιλογή για ανθρακονημάτινα καθίσματα.

Το σημαντικότερο στοιχείο ωστόσο είναι ο V8 κινητήρας των 4,8 λίτρων ο οποίος φέρει την υπογραφή της BMW σε μια ισχυρότερη εκδοχή που αποδίδει 380 ίππους. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο ισάριθμων σχέσεων της ZF.

Για τη διαχείριση της επιπλέον ισχύος, η Morgan έχει αναβαθμίσει τα φρένα όσο και την ανάρτηση του Plus 8, εφαρμόζοντας παράλληλα μια σειρά βελτιώσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της στρεπτικής ακαμψίας του πλαισίου.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς λόγω της παλαιότητας του πλαισίου το Plus 8 GTR θα κατασκευαστεί σε μόλις εννέα αντίτυπα τα οποία αναμένεται να κοστίζουν κάπου μεταξύ 200.000 και 250.000 στερλινών.

Όσο για τον λόγο που η Morgan αποφάσισε να εμπλακεί ξανά σε μια ιστορία που ανήκει στο παρελθόν, όπως σημειώνει ο επικεφαλής της βρετανικής φίρμας «αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γιορτάσουμε τους V8 κινητήρες, κάτι που αν και δεν περιμέναμε αλλά μας γεμίζει ικανοποίηση. Το συγκεκριμένο project αποτελεί το τέλειο κύκνειο άσμα για την οκτακύλινδρη εποχή της Morgan.