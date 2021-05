Στη Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της άρσης της πατέντας των εμβολίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο twitter, ο Μισέλ δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει επί της ιδέας παραίτησης εμπορικών πνευματικών δικαιωμάτων σε πατέντες εμβολίων, με στόχο την αύξηση των εμβολιασμών στον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά υποστηρίζει το λεγόμενο «τρίτο δρόμο» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Στην ανάρτησή του, διευκρινίζει τα εξής: η ΕΕ έχει δεσμευτεί πλήρως να αντιμετωπίσει όλα τα εμπόδια που παρεμποδίζουν τον παγκόσμιο αγώνα κατά της COVID-19. Όλες οι χώρες πρέπει να επιτρέπουν την εξαγωγή και να αποφεύγουν να διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Πρέπει να αναπτύξουμε παγκόσμια παραγωγική ικανότητα, με οικονομική υποστήριξη από την ΕΕ για αναπτυσσόμενους εταίρους», σημειώνει.

Τονίζει επίσης ότι «οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Πόρτο θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας της παραίτησης επί των εμπορικών πνευματικών δικαιωμάτων (TRIPS – Trade Related Intellectual Property Rights)». Όπως σημειώνει «η ΕΕ υποστηρίζει τον τρίτο δρόμο που προωθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΕ, για το πώς να προσφερθούν εμβόλια στην παγκόσμια κοινότητα. Η πολυμερής συνεργασία είναι το κλειδί: η Συνθήκη Πανδημίας με τον ΠΟΥ θα ήταν ένα ισχυρό εργαλείο», καταλήγει.

