Κατά 100 εκατομμύρια δόσεις αυξάνονται οι παραδόσεις στην ΕΕ που προβλέπει για το 2021 η Pfizer, ανακοίνωσε την Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλβέρτος Μπουρλά.

Αυτό σημαίνει ότι η αμερικανική Pfizer και η γερμανική BioNTech που ανέπτυξε το εμβόλιο θα παραδώσουν συνολικά 600 εκατ. δόσεις εντός του έτους.

Pleased to announce that we will supply the @EU_Commission with 100M additional doses of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine this year, bringing the total number of doses to be delivered to the EU to 600M: https://t.co/H0PlPHR6gI (2/2)

— AlbertBourla (@AlbertBourla) April 19, 2021