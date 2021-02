Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου μίλησε για την πολυτάραχη ζωή του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Φεβρουαρίου.

Το ντοκιματέρ που έχει τίτλο απλά το όνομά του εξιστορεί τη ζωή και τη καριέρα του αθλητή- μύθου και περιλαμβάνει σπάνιο υλικό και δηλώσεις του ίδιου.

«Με απόλυτη ειλικρίνεια, είχα πολλές σχέσεις, μερικές από τις οποίες είχαν ως αποτέλεσμα παιδιά, τα έμαθα πολύ αργότερα. Δεν ξέρω πόσα παιδιά έχω…», αποκαλύπτει σε ένα σημείο του ντοκιμαντέρ.

I’m gonna get such a ‘kick’ watching this masterpiece of a documentary.@NetflixIndia @netflix #PELE https://t.co/zKnODxaw7d

— Devansh Patel (@PatelDevansh) February 17, 2021